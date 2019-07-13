瓊斯盃／陳建州任中華藍領隊　盼當「發電機」助球員發光

▲中華藍領隊陳建州展現對比賽的激情。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

陳建州獲籃協教請擔任今年瓊斯盃中華藍領隊，在台灣致力於推廣籃球運動的他表示，這是個非常大的榮耀，但如今台灣籃球發展低迷，自己感到非常慚愧，希望透過自己小小的力量來幫助台籃，渡過難關。

「20年前我在打瓊斯盃，結果當年碰上中華職籃垮台，相隔20年重返瓊斯盃擔任中華藍領隊，是個非常大的榮耀，不過也碰上SBL、職業化的十字路口，各隊舉棋不定不定，內心感觸非常複雜。」陳建州說道，「任期時間雖然不長，自己力量也很微薄，但希望能夠盡力幫助台籃渡過難關。」

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陳建州表示，自己一向秉持著「相信專業」的態度，籃球的事情交給籃協、教練團的專業人士負責，自己從過去擔任SBL台啤、台灣大、富邦勇士以及現在自己經營的球隊ABL寶島夢想家副領隊的經驗，擅長的比較偏向行銷，雖然依然還在學習，但希望能夠透過這些經驗幫助中華藍隊。

「中華藍領隊這個職位，任期不長、能做的事也不多，不過我就盡可能的幫忙。他們練球的時候我都盡量到場，開直播分享給球迷們，我希望拉近籃球員與球迷的距離，球迷可以很清楚的知道籃球員背後都在做怎麼樣的訓練，而且還能藉此宣傳瓊斯盃即將開打。」

陳建州透露，自己曾經是籃球人，所以背負著使命感，像要為台灣籃球盡一點社會責任。過去的自己可能是「燈泡」，在球場上發光，但現在的自己更想當「發電機」，讓所以的籃球員發光發亮。