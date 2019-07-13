慘！藍鳥桑契斯先發9連敗　上一次勝投已是兩個多月前

▲藍鳥先發桑契斯苦吞先發9連敗。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

藍鳥先發桑契斯（Aaron Sanchez）已經不知勝投滋味是什麼，13日他先發出戰洋基，主投5局失4分吞下本季第13敗，同時是本季先發9連敗，成為自2004年龐森（Sidney Ponson）以來，首位賽季先發連9敗的投手。

根據加拿大媒體《TSN》報導，桑契斯連續9場先發吞敗，已經追平柏德（Jeff Byrd）在1977年和貝倫格（Juan Berenguer）在1981年所寫下的難堪隊史紀錄。若桑契斯下一戰若再敗投，將改寫隊史紀錄。

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桑契斯上一次先發奪勝已經是4月28日，自從5月3日出賽至今，14場先發戰績0勝12敗，並從5月28開始一連吞下9連敗，防禦率從3.75一路飆升到6.16。

歷史上最長先發連敗紀錄則是由莫羅（Roy Moore）和穆爾卡（Hugh Mulcahy）共同保持，分別在1920年和1940年連續12場先發敗。至於哈里斯（Lum Harris）在1943年寫下連續13場吞敗紀錄，但其中兩場是以後援身份出場。

此戰桑契斯前4局成功壓制洋基打線，但5局下被賈德納（Brett Gardner）擊出三壘安打後崩盤，遭到恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion）掃出深遠二壘安打，單局丟了4分種下敗因，藍鳥以0比4敗給同區洋基隊。