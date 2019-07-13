運動雲

>

慘！藍鳥桑契斯先發9連敗　上一次勝投已是兩個多月前

ETtoday運動雲

藍鳥，桑契斯（aaron sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥先發桑契斯苦吞先發9連敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

藍鳥先發桑契斯（Aaron Sanchez）已經不知勝投滋味是什麼，13日他先發出戰洋基，主投5局失4分吞下本季第13敗，同時是本季先發9連敗，成為自2004年龐森（Sidney Ponson）以來，首位賽季先發連9敗的投手。

根據加拿大媒體《TSN》報導，桑契斯連續9場先發吞敗，已經追平柏德（Jeff Byrd）在1977年和貝倫格（Juan Berenguer）在1981年所寫下的難堪隊史紀錄。若桑契斯下一戰若再敗投，將改寫隊史紀錄。

請繼續往下閱讀...

桑契斯上一次先發奪勝已經是4月28日，自從5月3日出賽至今，14場先發戰績0勝12敗，並從5月28開始一連吞下9連敗，防禦率從3.75一路飆升到6.16。

歷史上最長先發連敗紀錄則是由莫羅（Roy Moore）和穆爾卡（Hugh Mulcahy）共同保持，分別在1920年和1940年連續12場先發敗。至於哈里斯（Lum Harris）在1943年寫下連續13場吞敗紀錄，但其中兩場是以後援身份出場。

此戰桑契斯前4局成功壓制洋基打線，但5局下被賈德納（Brett Gardner）擊出三壘安打後崩盤，遭到恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion）掃出深遠二壘安打，單局丟了4分種下敗因，藍鳥以0比4敗給同區洋基隊。

關鍵字： 藍鳥桑契斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

熱門新聞

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

甲子園／0比55敗退破紀錄！主將投232球：盡力了

溫網／費德勒擊敗最強敵手納達爾　晉級決賽力爭第9冠　

中職／國外球團測試選秀球員　「宋家豪事件」恐再上演

中職／沒列入國際球員註冊　林瑞鈞暫時無法旅外

世錦賽最大奪冠熱門　世界羽聯預測是她不是戴資穎

讀者回應

﻿

最新新聞

1瓊斯盃／陳建州任領隊盡力助球員

2紀念史凱格斯！天使投出無安打比賽

3美媒：火箭仍在尋求伊古達拉加盟

4鈴木一朗退休　川崎宗則：終於可以吃飯

5藍鳥桑契斯先發9連敗　平隊史紀錄

熱門新聞

1選秀後國外測試　兄弟：違反道德

2甲子園0比55敗！主將投232球

3費德勒擊敗納達爾晉級決賽

4選秀後「宋家豪事件」恐再上演

5沒列國際球員冊　林瑞鈞暫無旅外

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

韓國瑜出席職棒30週年特展「歡迎日韓球隊來高雄培訓」

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366