金門搶灘料羅灣風浪太大取消　17年來第一次選手踩水過乾癮

▲金門搶灘料羅灣決定取消，選手拍照過乾癮 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／金門報導

2019搶灘料羅灣第17屆金門海上長泳13日於金門料羅灣海域進行開幕典禮，原先預計早上8點鳴槍下水，但活動前岸邊風和浪都超大，岸巡人員船艇一直巡視海況，最後金門縣政府經過評估後，決定取消活動，這也是活動舉辦17年來的首次。

▼風浪太大連下水起點的拱門和氣球都不斷被吹起。

請繼續往下閱讀...

今年搶灘料羅灣第17屆金門海上長泳打破以往以暢游交流為主，增設競賽A、B組以晶片計時，提供總獎金新台幣24萬元整；原先預估13日上午7時30分於料羅灣海域舉行開幕典禮，接著於上午8時陸續鳴槍下水，游泳距離為2400公尺，不過實際到場後風浪卻是越來越大。

在經過開幕典禮以及選手做操之後，金門縣政府多次評估仍宣布決定取消活動，也讓現場選手和泳客錯愕的發出可惜的嘆氣聲。對此，金門縣政府教育處處長羅德水表示，「剛剛數據浪每秒0.6公尺，超過0.3公尺，風跟浪太大，還出現小碎浪，所以風險評估真的沒辦法，就只能取消，我們也覺得很不好意思、也很不得已。」

羅德水提到，「比較麻煩就是泳渡兩天搶灘和明天的金廈泳渡，料羅灣地理方位是正南，西南氣流風吹過來是正向的，但明天泳渡地點地理上比較內縮，也是要看實際狀況，加上有兩岸的關係，我們會和對岸保持密切聯繫，一邊評估海象和氣象，明天做最後確定。」

「今年的天氣真的比較不好，金門以往一年雨量約1100公釐，今年半年就已經達到一年了。」羅德水說，「這幾天風浪也滿大的，船隻都很晃，10幾年來第一次發生這種狀況，又考慮我們是8點下水還沒滿潮，高潮點是9點，一邊游潮水一直往陸地推，所以阻力更大，為了安全真的沒辦法。」

至於明天的下水狀況則還要再到現場評估後才能決定。不過活動一宣布取消之後，許多泳客還是搶著想要下水，有泳客說，「既然都來了就還是想下水游一下。」還有報名隊伍在岸邊踩水拍照紀念。不過主辦單位也不斷勸導泳客不要下水游泳，岸巡人員並將人員都驅離，請大家務必以安全為第一考量。