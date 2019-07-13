運動雲

>

金門搶灘料羅灣風浪太大取消　17年來第一次選手踩水過乾癮

ETtoday運動雲

▲▼金門搶灘料羅灣17年來第一次　因海象不佳決定取消選手踩水過乾癮 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲金門搶灘料羅灣決定取消，選手拍照過乾癮 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／金門報導

2019搶灘料羅灣第17屆金門海上長泳13日於金門料羅灣海域進行開幕典禮，原先預計早上8點鳴槍下水，但活動前岸邊風和浪都超大，岸巡人員船艇一直巡視海況，最後金門縣政府經過評估後，決定取消活動，這也是活動舉辦17年來的首次。

▼風浪太大連下水起點的拱門和氣球都不斷被吹起。

請繼續往下閱讀...

▲▼金門搶灘料羅灣17年來第一次　因海象不佳決定取消選手踩水過乾癮 。（圖／記者謝孟儒攝）

今年搶灘料羅灣第17屆金門海上長泳打破以往以暢游交流為主，增設競賽A、B組以晶片計時，提供總獎金新台幣24萬元整；原先預估13日上午7時30分於料羅灣海域舉行開幕典禮，接著於上午8時陸續鳴槍下水，游泳距離為2400公尺，不過實際到場後風浪卻是越來越大。

▲▼金門搶灘料羅灣17年來第一次　因海象不佳決定取消選手踩水過乾癮 。（圖／記者謝孟儒攝）

在經過開幕典禮以及選手做操之後，金門縣政府多次評估仍宣布決定取消活動，也讓現場選手和泳客錯愕的發出可惜的嘆氣聲。對此，金門縣政府教育處處長羅德水表示，「剛剛數據浪每秒0.6公尺，超過0.3公尺，風跟浪太大，還出現小碎浪，所以風險評估真的沒辦法，就只能取消，我們也覺得很不好意思、也很不得已。」

羅德水提到，「比較麻煩就是泳渡兩天搶灘和明天的金廈泳渡，料羅灣地理方位是正南，西南氣流風吹過來是正向的，但明天泳渡地點地理上比較內縮，也是要看實際狀況，加上有兩岸的關係，我們會和對岸保持密切聯繫，一邊評估海象和氣象，明天做最後確定。」

▲▼金門搶灘料羅灣17年來第一次　因海象不佳決定取消選手踩水過乾癮 。（圖／記者謝孟儒攝）

「今年的天氣真的比較不好，金門以往一年雨量約1100公釐，今年半年就已經達到一年了。」羅德水說，「這幾天風浪也滿大的，船隻都很晃，10幾年來第一次發生這種狀況，又考慮我們是8點下水還沒滿潮，高潮點是9點，一邊游潮水一直往陸地推，所以阻力更大，為了安全真的沒辦法。」

至於明天的下水狀況則還要再到現場評估後才能決定。不過活動一宣布取消之後，許多泳客還是搶著想要下水，有泳客說，「既然都來了就還是想下水游一下。」還有報名隊伍在岸邊踩水拍照紀念。不過主辦單位也不斷勸導泳客不要下水游泳，岸巡人員並將人員都驅離，請大家務必以安全為第一考量。

▲▼金門搶灘料羅灣17年來第一次　因海象不佳決定取消選手踩水過乾癮 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 搶灘料羅灣
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門新聞

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

甲子園／0比55敗退破紀錄！主將投232球：盡力了

溫網／費德勒擊敗最強敵手納達爾　晉級決賽力爭第9冠　

中職／沒列入國際球員註冊　林瑞鈞暫時無法旅外

中職／國外球團測試選秀球員　「宋家豪事件」恐再上演

世錦賽最大奪冠熱門　世界羽聯預測是她不是戴資穎

讀者回應

﻿

最新新聞

1世大運中華12日止獲6金12銀7銅排第8

2川崎宗則首度擔任教練先教喝酒

3哈登：我知道如何和衛少一起打球

4林子偉雙重賽無安打　貢獻1打點

5天使捕手遭暴力衝撞　坦言失憶

熱門新聞

1選秀後國外測試　兄弟：違反道德

2甲子園0比55敗！主將投232球

3費德勒擊敗納達爾晉級決賽

4沒列國際球員冊　林瑞鈞暫無旅外

5選秀後「宋家豪事件」恐再上演

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

韓國瑜出席職棒30週年特展「歡迎日韓球隊來高雄培訓」

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366