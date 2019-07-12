中職／敲追平安　蘇緯達的短打也重要：職棒第2次！

▲蘇緯達。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟12日在主場面對Lamigo桃猿，兄弟8局下靠著蘇緯達追平二壘安打，代打周思齊二壘安打逆轉，終場9比7領先桃猿，賞給桃猿4連敗，蘇緯達拿下MVP，除了8局追平安，6局犧牲短打也很關鍵，他在賽後笑稱：「這是我職棒第二次短打吧，現在每天都要練短打。」

6局下，詹子賢敲安，蘇緯達犧牲短打，加上投手洪聖欽忘了補位，詹子賢上到三壘，再靠黃鈞聲適時安打，將比數超前至5比3，7局上，猿隊攻下4分，反以7比5領先，8局下，兄弟再發動反攻，蘇緯達在1出局一二壘有人時敲出二壘安打，一棒扳平戰局，周思齊再補上安打，助隊逆轉勝。

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與黃子鵬纏鬥很久，最後順利從他手中敲出安打，蘇緯達說：「對方應該比我更緊張，因為一二壘有人，當下我是告訴自己，仔細選球，只要到球進入到所設定的好球帶，一定要攻擊。」賽後表示，面對黃子鵬敲出關鍵安，當下告訴自己，無論什麼球都要打到；其實對方是下勾投手，對左打來說，球看得滿清楚的。」

而6局的短打也很關鍵，蘇緯達透露，教練團今年春訓便提醒大家，無論哪一棒都有可能下達戰術，自己也特別加強短打練習，他笑說：「我現在每天都會練啊，智勝賢拜都要練了，我也不能不練吧。」