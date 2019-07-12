世大運／海峽大戰不敵大陸　李亞軒、李珮琪女雙奪銀　

▲世大運女雙李亞軒、李珮琪。（圖／大專體總提供）



記者林育正／綜合報導

世大運網球女雙金牌戰，李亞軒和李珮琪以7比6(8)、2比6、8比10不敵中國組合郭涵煜跟葉秋語奪下銀牌，很可惜無緣繼上屆詹詠然和詹皓晴奪金後，摘金合力完成二連霸。

中華隊首盤陷入落後，李亞軒在2比4落後對手取得舉點的時候，在底線想拚一個直線致勝球卻失誤掛網，讓中國組合5比2領先。回過頭中華隊保發後，下一局靠著對手失誤拿到破發點，李亞軒再拚邊線致勝球出界，回到deuce，結果中國組合網前截擊放槍，中華隊成功破發追到4比5。最後李亞軒轟出斜線穿越球保發，5比5平手。

請繼續往下閱讀...

雙方鏖戰到搶7，過程中李亞軒和李珮琪依舊維持較為大膽的搶分方式， 6比4先拿到兩個盤末點，可惜都被化解。隨後雙方各自逃過多個盤末點，結果李珮琪一個攻擊球網對手身上轟，10比8奪下搶7，7比6(8)拿下首盤。

中華隊次盤1比4落後，但靠著對手失誤破發追到2比4。但對手靠著截擊破發來到5比2，盤末發球局中國隊拿下6比2兩邊進入搶10。前半段雙方比分一路互咬，但李珮琪和李亞軒都出現回球失誤，讓中華隊陷入3比8落後。但兩人頂住壓力急起直追拚到8比8，

但中國組合連續兩次網前截擊得手，中華隊7比6(8)、2比6、8比10屈居銀牌。