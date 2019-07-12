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中職／防選秀後接觸國外　聯盟可制定懲罰條款約束

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▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,味全龍球團結束指名。（圖／記者季相儒攝）

▲2019中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中職選秀結束，傳出被選中球員再接受國外球團測試，或經紀人推薦給國外球隊的事件，球員顯已違反誠信原則，中職有必要在規章上訂定懲罰條款，以防日後類似事件一再上演。

日本職棒與韓國職棒為了留住優秀棒球選手在他們國內職棒，一律要求不論高中生、大學生或社會人球隊選手，都要參加選秀才能加入職棒，如果沒有在國內選秀，先到國外打球的選手都會有懲處。

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日職有著名的「田澤純一條款」，規定高中畢業生前往美國，回日本得等3年才能透過選秀加入日職、社會隊球員則要等2年。韓職規定，想回韓職必須經歷禁賽2年的懲處。

台灣職棒無法像日本、韓國要求優秀球員一定要在國內職棒打球，先旅外後返國就要被禁賽，但至少可以約束已參加選秀且被選中的球員，在談約期間不得與國外球團接觸。

選手既然決定要參加中職選秀，已代表深思熟慮過要留在台灣發展，若被選中後卻還去接受國外球隊測試，或被推薦與國外球團接觸，雖然跟選中球隊之間沒有合約關係，但顯已有違誠信的問題。

中職目前在選秀規章上，僅有訂定違反契約交涉權球員的規定，就是選秀會被選中的球員，在與球團3個月交涉期中與國外球團簽約，該球員返台要加入中職，原球團在3個月內保有與該球員的優先契約交涉權，若3個月內無法達成協議，該球員要在隔年才能參加選秀，最近的例子是倪福德。

這樣的條件並無達到約束作用，聯盟或許應訂定更嚴格的規範，或有禁賽年限、或是其它方式的條約，方可收到約束之效。

關鍵字： 中華職棒
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