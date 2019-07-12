世大運／楊俊瀚休息調整不跑　中華男子400接40秒19進決賽

▲楊俊瀚400公尺接力不跑。（圖／大專體總提供）



記者顏如玉／綜合報導

世大運田徑項目男子400公尺接力12日登場，不過中華隊卻不再由楊俊瀚領銜，楊俊瀚前一天在200公尺準決賽鼠蹊部不適，雖然檢查後沒有大礙，但教練曾孝生為了謹慎起見決定讓楊俊瀚休戰，改由魏溢慶、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇出戰，最終跑出40秒19位列小組第2、總排第6，確定進入決賽。

楊俊瀚在11日的200公尺準決賽中，前面100公尺還在領先位置，不過過彎後卻慢慢放掉速度，完全降速以第八位通過終點，只繳出23秒37，根據教練表示，「楊俊瀚在彎道時突然有感覺鼠蹊部稍有不適後，由於他是資深選手比較有警覺心，為避免影響後續更重要團隊賽事要拼達標，因此今晚200公尺後段跑的相對保守以免出問題，經過醫事人員賽後檢視應該無礙。」

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原訂楊俊瀚能出賽400公尺接力，經過隊醫的檢查以及今天走路活動都沒有不適，不過曾孝生表示，為了謹慎起見，決定讓楊俊瀚先休息一場，讓他有更充裕的時間接受物理治療，希望能將狀況調整好，改拼下禮拜21日強度更高的倫敦鑽石聯賽。

上屆台北世大運，中華隊在男子400公尺接力拿下銅牌，本屆中華隊預賽被分在第三組，最終中華隊魏溢慶、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇跑出40秒19排名小組第二，僅次於巴西的39秒89，總排名第6確定進入決賽。

▲中華400公尺接力，左起鄭博宇、魏泰陞、王偉旭、魏溢慶。（圖／大專體總提供）