世大運／楊俊瀚鼠蹊部稍不適放掉200M　12日400接仍正常出賽

▲楊俊瀚準決賽分組最後。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑賽程持續進行，11日包括楊俊瀚、魏泰陞的200公尺準決賽，不過楊俊瀚卻在準決賽中突然降速，最後僅跑出23秒37分組墊底無緣決賽，明天還有男子400接力預賽，也擔心會影響挑戰東京奧運標的規劃。不過教練表示，楊俊瀚經過醫事人員檢視無礙，明天可正常出賽400接力資格賽。

上屆台北世大運男子100公尺跑出10秒22，為我國拿下世大運第一面100公尺金牌的楊俊瀚，本屆專心力拼200公尺，目前個人最佳是在去年亞運達到的20秒23，但因當時還未列入東京奧運時程，因此希望可以在本次一舉達標東京奧運的20秒24參賽標準。

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楊俊瀚以20秒94和魏泰陞以分組第一晉級準決賽，不過進入準決賽後，被安排在第一組第四道的楊俊瀚，前面100公尺還在領先位置，不過過彎後卻慢慢放掉速度，完全降速以第八位通過終點，只繳出23秒37，疑似在中段出現受傷情況導致降速。

小將魏泰陞在準決賽中跑出21秒08列在分組第三，但只差幾乎同時抵達終點的捷克選手0.01秒，最終也未能被擇優選進決賽，不過初次世大運就進入準決賽，已經相當不容易。只不過原先寄望楊俊瀚200公尺、以及明天男子400接力賽事奪牌和力拼東京奧運資格，恐出現變數。

由魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇所組成400接力隊，剛在國邀賽跑出38秒76，一舉打破了全國紀錄，目標希望可以進38秒50，力拼世界前16名進軍奧運。但也讓人擔心，楊俊瀚在200公尺準決賽的表現，是否疑似受傷，會影響到挑戰奧運的機會。

不過根據教練最新說法，「楊俊瀚在彎道時突然有感覺鼠蹊部稍有不適後，由於他是資深選手比較有警覺心，為避免影響後續更重要團隊賽事要拼達標，因此今晚200公尺後段跑的相對保守以免出問題，經過醫事人員賽後檢視應該無礙，明天可正常出賽400接力資格賽。」

男子400接力資格賽預計12日上午11點（台灣時間12日下午5點）登場，中華隊被安排在第三組第七道出賽。

▼魏泰陞 。