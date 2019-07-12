中職／洪聖欽對決紐維拉　運彩看好猿

▲紐維拉 。（圖／記者張克銘攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟12日主場迎戰Lamigo桃猿，由洋投紐維拉掛帥先發，對決桃猿本土投手洪聖欽。運彩開盤看好桃猿。

運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出Lamigo桃猿讓1.5分，賠率2.05，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.50。

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不讓分方面中信兄弟賠率1.80，Lamigo桃猿不讓分賠率1.70，大小總分開11.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

紐維拉在里迪離隊後升上一軍，出賽4場，包括2場優質先發，戰績1勝0敗，近一次先發對戰富邦悍將，投6局僅挨1安，送出6次三振、2次保送，沒有失分，無關勝敗。

紐維拉去年對戰桃猿3場先發，拿下2勝1敗，包括1場完投完封勝，對戰防禦率5.14；本季與桃猿交手過一場，先發6.1局被敲11支安打，苦吞4轟，失掉6分皆為責失，對戰被打擊率達0.368，對左打被打擊率僅0.235，不過對右打被打擊率高達0.538，

洪聖欽開季先發、後援兩頭跑，但近期以先發為主，前一場出賽對戰悍將先發5局被敲6安，失掉3分，拿下勝投，本季戰績4勝2敗，防禦率5.92。