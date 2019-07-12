運動雲

>

中職／洪聖欽對決紐維拉　運彩看好猿

ETtoday運動雲

▲紐維拉 。（圖／記者張克銘攝）

 ▲紐維拉 。（圖／記者張克銘攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟12日主場迎戰Lamigo桃猿，由洋投紐維拉掛帥先發，對決桃猿本土投手洪聖欽。運彩開盤看好桃猿。

運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出Lamigo桃猿讓1.5分，賠率2.05，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.50。

請繼續往下閱讀...

不讓分方面中信兄弟賠率1.80，Lamigo桃猿不讓分賠率1.70，大小總分開11.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

紐維拉在里迪離隊後升上一軍，出賽4場，包括2場優質先發，戰績1勝0敗，近一次先發對戰富邦悍將，投6局僅挨1安，送出6次三振、2次保送，沒有失分，無關勝敗。

紐維拉去年對戰桃猿3場先發，拿下2勝1敗，包括1場完投完封勝，對戰防禦率5.14；本季與桃猿交手過一場，先發6.1局被敲11支安打，苦吞4轟，失掉6分皆為責失，對戰被打擊率達0.368，對左打被打擊率僅0.235，不過對右打被打擊率高達0.538，

洪聖欽開季先發、後援兩頭跑，但近期以先發為主，前一場出賽對戰悍將先發5局被敲6安，失掉3分，拿下勝投，本季戰績4勝2敗，防禦率5.92。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟紐維拉Lamigo桃猿洪聖欽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

熱門新聞

火箭送出保羅與首輪籤換回衛少　與哈登組雙MVP連線

中職／雙響砲追趕張泰山289轟　林智勝：先把距離拉近

世大運／楊俊瀚200M突減速分組最後　魏泰陞差0.01秒都未進決賽

快訊／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟心痛發文

中職／新洋投赫猛不知台灣溼熱　萊福力大呼：完蛋了

快訊／撞球好手張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲

讀者回應

﻿

最新新聞

1韋德：和我換球衣的都轉隊

2羅力對瑞安　運彩看好富邦破隊史

3周琦完美彌補易建聯因傷未上空缺

4味全主場？吳志揚：歡迎各城市提OT

5每天研究棒球數據　球迷大賺776萬

熱門新聞

1火箭送出保羅與首輪籤換回衛少

2追趕泰山289轟　林智勝：把距離拉近

3楊俊瀚200M23秒37、魏泰陞未能進決賽

4即／「愛國者飛彈」走了！家屬慟拔管…徒弟心痛發文

5赫猛不知台灣溼熱　萊福力：完蛋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366