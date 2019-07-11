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洋基瞄準「紐約之子」史卓曼　向藍鳥談交易競爭雙城

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▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基瞄準藍鳥王牌史卓曼。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）和終結者吉爾斯（Ken Giles）是球隊價值最高的交易籌碼，據加拿大媒體《TSN》報導，藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）並沒有計劃一次將兩人打包送出，而是個別交易來換取最大的回報。

洋基鐵牛棚擁有查普曼（Aroldis Chapman）、歐塔維諾（Adam Ottavino）、布里頓（Zack Britton）和卡恩（Tommy Kahnle）。雖然後防戰力問題不大，但貝坦西斯右肩的傷勢，可能會讓這支「邪惡帝國」尋找替代人選，吉爾斯的加入將有助洋基拚季後賽。

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不過洋基最主要的目標還是先發投手，傾向於補進一名具有高三振率或是滾地球比率高的投手，史卓曼不僅符合洋基所開出的條件，他本人也非常想要替洋基效力，稱自己是「紐約之子」。

史卓曼交易詢問度高，除了洋基之外，美聯中區龍頭雙城也想要搶人，還有釀酒人、太空人和教士等擁有季後賽機會的球隊，都對生涯平均每季貢獻8勝的王牌感到興趣。

史卓曼曾經在2017年摘下金手套、美聯賽揚票選8，今年18場先發出賽繳出優異的3.18防禦率，但並沒有得到打線太多的幫忙，僅投出5勝9敗的成績。此外，他將於2020年取得自由球員資格。

關鍵字： 洋基藍鳥史卓曼
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