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世大運／李亞軒、李珮琪女雙4強首牌　曾俊欣男單拚前四

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▲▼ 世大運網球選手李亞軒、吳東霖 。（圖／取自大專體總粉絲專頁）

▲ 世大運網球選手李亞軒 。（圖／取自大專體總粉絲專頁）

記者賴禹蓉／綜合報導

台灣好手李亞軒在世大運網球女單16強，雖直落2不敵日本女將佐藤納霍，但在女雙部分，與李珮琪組成雙李搭檔，在八強賽擊敗澳洲組合，晉級四強。

雙李在八強賽與澳洲組合 Aleksa Cveticanin／Kaitlin Staines 交鋒，兩位女將自開賽互破占優勢，在盤尾再破發先馳得盤，次盤開局互破也持續攻勢率先聽牌，最終以6比2、6比2順利晉級四強，為中華代表團鎖定本屆世大運首面網球獎牌。

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男單部分，首度出征世大運的吳東霖，名列賽會頭號種子，但昨天對上法國選手普連以盤數0比2爆冷出局，止步8強，而曾俊欣則成為我國單打唯一希望，今將與德國11種子 Christoph Negritu 爭逐男單準決賽席次。

男雙部分，吳東霖與曾俊欣的男雙組合，則在男雙八強賽與烏茲別克第2種子 Sanjar Fayziev／Khumoyun Sultanov 激戰，兩位男將在首盤率先破發取得優勢，最後遭對手反撲拱手讓出首盤，次盤開局處於劣勢也一路苦追未果，最終以 4比6、4比6殘念止步八強。

網球項目為我國獎牌庫之一，上屆台北世大運勇奪4金、1銀、2銅，但今年參賽名額大幅縮水，僅派2男、2女參賽，直接取消團體賽事。

▲▼ 世大運網球選手李亞軒、吳東霖 。（圖／取自大專體總粉絲專頁）

▲ 世大運網球選手吳東霖 。（圖／取自大專體總粉絲專頁）

關鍵字： 世大運網球中華隊李亞軒李珮琪曾俊欣
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