世大運／截至10日　中華隊5金10銀6銅暫跌至獎牌榜第九

▲世大運跆拳道莊天羽銀牌。（圖／大專體總，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運賽程持續進行，而截至10日，中華隊已經拿下5金10銀6銅共21面獎牌，暫時列在獎牌榜第九，包括跆拳道就進帳1銀1銅，接下來還有射箭、田徑等項目接連傳出晉級消息，還有望再衝擊獎牌。

世大運4日展開，林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌後，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣再拿下銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙參與男子成隊也奪下男子成隊銀牌，更是台灣參戰世大運以來，第1面體操成隊競賽獎牌。

請繼續往下閱讀...

中華隊5日一日雙金進帳，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金。

▼ 世大運李智凱鞍馬摘金 。

6日射擊雙金楊昆弼、劉宛渝搭檔在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能再拿銅牌。游泳也傳出捷報，王星皓在男子200混中，1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。

7日體操李智凱在鞍馬願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻再收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

8日跆拳道品勢男團李晟綱、陳柏凱以及黃聖鵬出征拿下銀牌。接著由陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜搭擋的女團，再拿下銀牌。陳柏凱與李婕瑜的混雙又進帳一面銀牌。

▼ 世大運射擊混雙金牌余艾玟、郭冠廷 。

9日桌球混雙廖振珽／蘇珮綾再添一銅。射擊余艾玟與郭冠廷在10公尺空氣手槍混雙奪金。跆拳道對打項目，劉威廷在男子80公斤級獲得銅牌、陳宥庄女子57公斤級則是拿下銀牌。

10日跆拳道對打項目，莊天羽在女子49公斤級金牌戰不敵世界排名第1的泰國好手翁巴達那吉，以0比17落敗獲得銀牌。莊貫渝在67公斤級四強賽中不敵法國選手，獲得銅牌。

▼ 世大運跆拳道劉威廷銅牌。

截至10日，中華隊已經拿下5金10銀6銅共21面獎牌，跌至獎牌榜第九。首位是日本的22金16銀17銅、第二則是美國的20金15銀11銅、第三位是大陸的18金9銀0銅、、第四的南韓12金10銀13銅、第五的俄羅斯11金20銀28銅、地主義大利以11金10銀15銅排在第六、墨西哥以6金6銀4銅竄上第七、南非以6金3銀1銅則是第八。

射箭方面，魏均珩、彭家楙都順利進入男女反曲弓四強；田徑方面，台灣最速男楊俊瀚男子200公尺準決賽台灣時間12日凌晨0點10分即將登場，如果順利通過準決賽，凌晨2點決賽，有機會再為我國拿下獎牌。

▼ 世大運跆拳道莊貫渝銅牌 。