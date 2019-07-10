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中職／林羿豪本季三振狂飆　積極攻擊好球帶

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▲▼富邦悍將,林羿豪。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將林羿豪K/9值高達11.2。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將本季牛棚表現突出，陣中除了終結者陳鴻文外，林羿豪的狀態也相當火燙。林羿豪本季的防禦率2.22，除了是生涯新低外，今年的K/9值更是飆到11.2。他透露沒有太多的改變，不過在配球上，會比較積極地攻擊好球帶。

林羿豪今年繳出加入中職後的生涯年，還在6月15日交手兄弟的比賽裡，中繼1.1局狂飆4K，收穫個人職棒生涯首度的MVP獎座。優異的中繼表現，也讓林羿豪入選明星對抗賽的中華隊名單，不過他倒是很平靜地說，「有入選了就是好好表現。」

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林羿豪本季出賽24場，繳出1勝0敗，另外有10個中繼點，防禦率2.22，每局被上壘率只有0.99，總計24.1局的投球裡，出現多達30次三振，K/9值高達11.2，當得知三振率領跑聯盟時，林羿豪驚訝道，「我以為是陳鴻文啊！」。陳鴻文本季出賽30場，2勝0敗，10個救援點、4次中繼成功，防禦率1.14，總計31.2局，送出33次三振，K/9值為9.5。

老皮本季經過季中回到一軍後，調整得相當不錯，尤其是在球速方面，常常上演飆破150公里的速球，不過他不因此仰賴速球，還是會以整體搭配為主，對於今年的三振率飆升，他認為關鍵在於會更積極地攻擊好球帶。

關鍵字： 中華職棒林羿豪富邦悍將
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