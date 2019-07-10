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柳賢振明星賽先發南韓第1人　首局完美退場克蕭次局失分

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▲2019年大聯盟明星賽，柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振明星賽先發完美退場。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

本季投出「鬼神數據」柳賢振，被自家總教練羅伯茲（Dave Roberts）任命為國聯明星賽先發投手，寫下南韓第一人紀錄。柳賢振雖然一上場就被美聯開路先鋒史普林格（George Springer）敲安，但連續解決3名打者，完美演出退場。

現年32歲的柳賢振，本季繳出全聯盟最佳的1.73防禦率，拿下10勝2敗的佳績，繼2001年朴贊浩、2002年金炳賢、2018年秋信守之後，歷史第4位全明星南韓籍球員，同時也是歷史第2位亞洲籍明星賽先發投手，前一人同樣來自道奇，為1995年日籍投手野茂英雄。

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柳賢振一上場就被史普林格敲出穿越二游防線的安打，但接下來他連續解決雷瑪西烏（D.J. LeMaheiu）、楚特（Mike Trout）、桑塔納（Carlos Santana），功臣身退次局由隊友克蕭（Clayton Kershaw）接手。不過克蕭被布萊格曼（Alex Bregman）敲安後2出局，被布蘭德利（Michael Brantley）擊出帶有打點二壘安，美聯明星隊1比0取得領先。

第8次入選全明星的韋蘭德（Justin Verlander），面對先攻的國聯明星隊，一掃過去2012年明星賽先發一局爆5分陰影，讓本季全壘打王耶里奇（Christian Yelich）擊出強勁一壘方向平飛球接殺出局，再接連三振巴伊茲（Javier Baez）、費里曼（Freddie Freeman），次局交給田中將大。

關鍵字： 明星賽柳賢振克蕭道奇
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