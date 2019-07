柳賢振明星賽先發南韓第1人　首局完美退場克蕭次局失分

▲柳賢振明星賽先發完美退場。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

本季投出「鬼神數據」柳賢振,被自家總教練羅伯茲(Dave Roberts)任命為國聯明星賽先發投手,寫下南韓第一人紀錄。柳賢振雖然一上場就被美聯開路先鋒史普林格(George Springer)敲安,但連續解決3名打者,完美演出退場。

現年32歲的柳賢振,本季繳出全聯盟最佳的1.73防禦率,拿下10勝2敗的佳績,繼2001年朴贊浩、2002年金炳賢、2018年秋信守之後,歷史第4位全明星南韓籍球員,同時也是歷史第2位亞洲籍明星賽先發投手,前一人同樣來自道奇,為1995年日籍投手野茂英雄。

柳賢振一上場就被史普林格敲出穿越二游防線的安打,但接下來他連續解決雷瑪西烏(D.J. LeMaheiu)、楚特(Mike Trout)、桑塔納(Carlos Santana),功臣身退次局由隊友克蕭(Clayton Kershaw)接手。不過克蕭被布萊格曼(Alex Bregman)敲安後2出局,被布蘭德利(Michael Brantley)擊出帶有打點二壘安,美聯明星隊1比0取得領先。

"Somebody go get that!"



Joe @Buck was interviewing @ChristianYelich and @Cody_Bellinger when Michael Brantley drove in the first run of the All-Star Game. pic.twitter.com/n7MR8icLDt