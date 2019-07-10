世大運／跆拳陳宥庄鍍銀　劉威廷連3屆銅牌抱憾

▲陳宥庄。（圖／大專體總）



記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運跆拳道對打項目，中華隊陳宥庄在女子57公斤級金牌戰中，以2比15不敵南韓選手金幽珍（音譯），拿下1面銀牌，對打首日進帳1銀、1銅。

對打首日賽程進行男子68公斤級、80公斤級以及女子57公斤級，分別由何嘉欣、劉威廷以及陳宥庄出賽，之後由劉威廷、陳宥庄雙雙挺進4強，確定兩面獎牌到手。

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劉威廷在4強賽以5比12敗給埃及選手塞夫，連續3屆世大運都獲得銅牌，這也是他選手生涯最後一次參加世大運，也是隊上最資深的選手。

賽後劉威廷表示，塞夫原本就是設定好要注意的選手，因為他排在頭號籤，且常在國際賽遇過，「比賽時有受傷，加上每一場狀況都沒那麼好，到後面已經不太有辦法跳動。」

最後一次世大運，劉威廷遺憾未能拿下金牌，他說：「想說最後一次了，而且又是隊上最老的，期待能拿金牌。」

陳宥庄則在4強賽透過黃金得分險勝智利選手挺進金牌戰，決賽碰上的是曾於2016年本那比世青賽奪金的金幽珍。

金幽珍開賽就掌握局面，得分有9成來自上端攻擊，陳宥庄第1回合就被踢中兩次上端，第2回合又被踢中兩次，直到第3回合才靠側踩命中突破鴨蛋但是大局已定。

截至目前，跆拳道連同品勢與對打，共拿下5銀、1銅，有4面銀牌由品勢所奪下，分別是女單、男、女團以及混雙所貢獻。

▲劉威廷。（圖／大專體總提供）