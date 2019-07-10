從台灣跑向美國　HOOD to COAST素人跑團經驗分享

▲素人跑團Chicken Attack帶著吉祥物尖叫雞從第一屆HOOD to COAST台灣賽跑向美國。（圖／主辦單位提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019第三屆 BMW HOOD to COAST越山向海人車接力賽將在12月7日於台東鹿野高台開跑，除了獨特的賽道體驗，更希望跑者透過團隊合作一起熱血「玩賽」，共創獨特回憶。

比賽規則為限時24小時，每隊由5名跑者和1部汽車組成，以人車接力的方式完成全長174公里的極限挑戰。去年的亞軍隊伍Chicken Attack隊，以招牌的「尖叫雞」叫聲作為加油聲是他們最大的特色，今年8月他們也將代表台灣出征BMW HOOD to COAST美國賽，9日隊上三位成員出席記者會給予參賽跑者建議。

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▲Chicken Attack隊左起陳信良、許博為、陳尚平。（圖／記者顏如玉攝）



隊長Peter陳尚平認為，這項比賽最主要的策略就是要盡量跑，由於比賽的距離很長，平時在訓練上要多練長距離跑步，訓練過程中要以肌耐力為主，將運動時間拉長，不追求速度上的表現，而比賽過程中會有大量的時間坐在車上，不能把腳窩著，在接駁點一定要記得適時下車伸展。

Chris許博為則表示，此次賽道主要以東部海岸線為主，路線相當經典，沿途的景色優美，而將終點規劃在墾丁的沙灘，並舉辦海灘趴迎接完賽選手，這也會讓跑者更有動力奔向終點。他也貼心提醒選手們記得多攜帶衣服，適時更換，避免身體不適。

Chicken Attack隊提到，這項比賽中強調團隊精神的實現，要和隊友培養好默契，平時有機會可以一起訓練，比賽過程中互相加油打氣，在棒次的安排上則要依據每個人不同的專長，分配不同路線段的棒次。

▲HOOD to COAST台灣區優秀隊伍Chicken Attack以尖叫雞裝飾車。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）