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HOOD to COAST人車接力賽報名開跑　組隊展現「玩賽」精神

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▲HOOD to COAST人車接力賽與隊友一起展現最具風格的「玩賽」精神。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

▲HOOD to COAST人車接力賽與隊友一起展現最具風格的「玩賽」精神。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2019 BMW HOOD to COAST越山向海人車接力賽將於今年邁入第三屆，以領略沿途壯麗美景、激發自我潛能、挑戰團隊合作為賽事宗旨，第三屆賽事將在今年12月7日於台東鹿野高台登場。

本屆賽事服務更加升級，強調賽事體驗，邀請跑者不僅與隊友一同熱血「完賽」，更要在過程中開心「玩賽」。

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2019 BMW HOOD to COAST將於7月10日(三)正式開放報名，號召全台各行各業的三五好友們一同跨越挑戰享受比賽中的樂趣。

▲2019 BMW HOOD to COAST越山向海人車接力賽啟動 報名自7月10日中午12時正式開跑。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

▲2019 BMW HOOD to COAST越山向海人車接力賽啟動，報名自7月10日中午12時正式開跑。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

2019 BMW HOOD to COAST將在12月7日再度於台東鹿野高台登場，一路向南經太麻里車站、旭海抵達台灣最南端墾丁大灣海灘。HOOD to COAST進駐台灣邁向第三年，獨特的山海賽道體驗及強調團隊合作的人車接力賽，吸引各行各業素人組隊參賽。

其中台灣區優秀全素人團隊Chicken Attack從台灣賽開始便表現亮眼，更以突破自我的精神完成了中國賽，今年8月底也將挑戰近40年歷史的HOOD to COAST最高殿堂美國賽。

Chicken Attack隊長表示，HOOD to COAST與一般路跑賽事最大的不同在於，HOOD to COAST不是自己一人可以完成的比賽，而是要與隊友們一起完成，連續參加了兩屆，第一次參與HOOD to COAST便深深地受到這種邊跑邊玩獨特的賽事體驗吸引，期待再次與隊友們玩出不一樣的回憶。

▲素人跑團Chicken Attack帶著吉祥物尖叫雞從第一屆HOOD to COAST台灣賽跑向美國。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

▲素人跑團Chicken Attack帶著吉祥物尖叫雞從第一屆HOOD to COAST台灣賽跑向美國。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

傳承於美國賽的賽事氛圍，以在地化文化精神作出發，本屆賽事更加強調賽道體驗，期盼跑者奔馳於山海間，將感官沈浸於自然，並與團隊攜手奔向跑到終點。

繼連續2年大力支持本賽事後，今年BMW再次成為HOOD to COAST賽事冠名合作夥伴，出動豪華運動休旅王者BMW X5力挺，成為2019 HOOD to COAST的最佳神隊友，打造最舒適的備戰與休息空間，帶領跑者從山到海征服各種地形，展現無所畏的運動精神！

▲BMW人車接力賽，HOOD to COAST台灣區優秀隊伍Chicken Attack以尖叫雞裝飾車。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

▲HOOD to COAST台灣區優秀隊伍Chicken Attack以尖叫雞裝飾車。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

同時NIKE更為參加HOOD to COAST一般跑者，打造Nike Run Club專屬訓練營，依據不同程度的跑者提供多元有趣的訓練方式，由專業教練帶領初學跑者如何在挑戰自我同時，更能優雅享受HOOD to COAST特有的極致「玩賽」精神。

去年表現優異的隊伍Chicken Attack及BMW HOOD to COAST「玩賽大使」，兩隊將於8月底代表台灣用雙腳於美國賽創造團隊的「玩賽」體驗。

Chicken Attack在9日記者會中特別帶著團隊的吉祥物「尖叫雞」展示專屬隊伍的加油方式；BMW HOOD to COAST「玩賽大使」創作歌手兼小提琴家廖柏雅更將帶著自己最愛的小提琴參賽，同時建議跑者在車上休息期間可以聽溫柔的古典樂，放鬆身心享受比賽。

▲2019 BMW HOOD to COAST越山向海人車接力賽，創作歌手兼小提琴家Kevin。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

▲BMW HOOD to COAST「玩賽大使」。創作歌手兼小提琴家Kevin。（圖／HOOD to COAST主辦單位提供）

【關於2019 BMW越山向海人車接力賽臺灣賽】

全球最具規模的人車接力賽「HOOD to COAST」已連續兩年於台灣東部開跑，獲得參與跑者的一致好評。今年更將強調跑者將自己沉浸在賽事當中享受比賽，將於12月07日台東開跑，限時24小時，每隊需由5名參賽選手和1部汽車組成，以人車接力的方式完成全長174公里的極限挑戰。

關鍵字： BMW人車接力賽
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