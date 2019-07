HOOD to COAST人車接力賽報名開跑　組隊展現「玩賽」精神

▲HOOD to COAST人車接力賽與隊友一起展現最具風格的「玩賽」精神。(圖/HOOD to COAST主辦單位提供)



體育中心/綜合報導

2019 BMW HOOD to COAST越山向海人車接力賽將於今年邁入第三屆,以領略沿途壯麗美景、激發自我潛能、挑戰團隊合作為賽事宗旨,第三屆賽事將在今年12月7日於台東鹿野高台登場。

本屆賽事服務更加升級,強調賽事體驗,邀請跑者不僅與隊友一同熱血「完賽」,更要在過程中開心「玩賽」。

2019 BMW HOOD to COAST將於7月10日(三)正式開放報名,號召全台各行各業的三五好友們一同跨越挑戰享受比賽中的樂趣。

▲2019 BMW HOOD to COAST越山向海人車接力賽啟動,報名自7月10日中午12時正式開跑。(圖/HOOD to COAST主辦單位提供)



2019 BMW HOOD to COAST將在12月7日再度於台東鹿野高台登場,一路向南經太麻里車站、旭海抵達台灣最南端墾丁大灣海灘。HOOD to COAST進駐台灣邁向第三年,獨特的山海賽道體驗及強調團隊合作的人車接力賽,吸引各行各業素人組隊參賽。

其中台灣區優秀全素人團隊Chicken Attack從台灣賽開始便表現亮眼,更以突破自我的精神完成了中國賽,今年8月底也將挑戰近40年歷史的HOOD to COAST最高殿堂美國賽。

Chicken Attack隊長表示,HOOD to COAST與一般路跑賽事最大的不同在於,HOOD to COAST不是自己一人可以完成的比賽,而是要與隊友們一起完成,連續參加了兩屆,第一次參與HOOD to COAST便深深地受到這種邊跑邊玩獨特的賽事體驗吸引,期待再次與隊友們玩出不一樣的回憶。

▲素人跑團Chicken Attack帶著吉祥物尖叫雞從第一屆HOOD to COAST台灣賽跑向美國。(圖/HOOD to COAST主辦單位提供)



傳承於美國賽的賽事氛圍,以在地化文化精神作出發,本屆賽事更加強調賽道體驗,期盼跑者奔馳於山海間,將感官沈浸於自然,並與團隊攜手奔向跑到終點。

繼連續2年大力支持本賽事後,今年BMW再次成為HOOD to COAST賽事冠名合作夥伴,出動豪華運動休旅王者BMW X5力挺,成為2019 HOOD to COAST的最佳神隊友,打造最舒適的備戰與休息空間,帶領跑者從山到海征服各種地形,展現無所畏的運動精神!

▲HOOD to COAST台灣區優秀隊伍Chicken Attack以尖叫雞裝飾車。(圖/HOOD to COAST主辦單位提供)



同時NIKE更為參加HOOD to COAST一般跑者,打造Nike Run Club專屬訓練營,依據不同程度的跑者提供多元有趣的訓練方式,由專業教練帶領初學跑者如何在挑戰自我同時,更能優雅享受HOOD to COAST特有的極致「玩賽」精神。

去年表現優異的隊伍Chicken Attack及BMW HOOD to COAST「玩賽大使」,兩隊將於8月底代表台灣用雙腳於美國賽創造團隊的「玩賽」體驗。

Chicken Attack在9日記者會中特別帶著團隊的吉祥物「尖叫雞」展示專屬隊伍的加油方式;BMW HOOD to COAST「玩賽大使」創作歌手兼小提琴家廖柏雅更將帶著自己最愛的小提琴參賽,同時建議跑者在車上休息期間可以聽溫柔的古典樂,放鬆身心享受比賽。

▲BMW HOOD to COAST「玩賽大使」。創作歌手兼小提琴家Kevin。(圖/HOOD to COAST主辦單位提供)

【關於2019 BMW越山向海人車接力賽臺灣賽】

全球最具規模的人車接力賽「HOOD to COAST」已連續兩年於台灣東部開跑,獲得參與跑者的一致好評。今年更將強調跑者將自己沉浸在賽事當中享受比賽,將於12月07日台東開跑,限時24小時,每隊需由5名參賽選手和1部汽車組成,以人車接力的方式完成全長174公里的極限挑戰。