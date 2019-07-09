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中職／林子崴10日隔811天一軍先發　中繼危機壓力大　

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▲統一獅隊投手林子崴。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手林子崴。（圖／統一球團提供）

記者歐建智／高雄報導

統一獅林子崴在上半季一軍出賽5場，4月中旬下二軍之後，明天（10日）將上一軍先發，隔811天再度於一軍先發出賽，林子崴表示，已在二軍用先發調整近2個月，自己還是適合先發。

林子崴上一次一軍先發是2017年4月20日，那也是他在該年最後一軍出賽，那一年在一軍出賽4場都是先發，其中4月1日只失1分還拿MVP，之後因傷下二軍。

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去年林子崴一軍出賽27場都是中繼，今年一開始也是以中繼在一軍出賽，但只有5場出賽，4.2局失11分，有10分責失，防禦率高達19.29。

下二軍時也以中繼出賽，直到5月12日開始在二軍先發，二軍先發7場，沒有勝投但有3敗，最多投到6局，用球數達到80幾球。

投手教練鄭博壬表示，林子崴在中繼出賽時控球有一些問題，到二軍之後，二軍投手教練林岳平建議改用先發調整，已調整一段時間，從本來一局投起，慢慢增加球數及局數，已達可以上一軍先發的狀況。

林子崴表示，自己在中繼出賽時，壘上有狀況時的情緒不穩定，造成中繼現不好，下二軍時林岳平發現我投中繼比較不順，才用先發調整。

他表示，中繼時的危機壓力大，先發可以照著自己節奏，自己以前也先發，再加上林岳平提供經驗，先發比較能夠做的比較順暢，對自己比較有信心。

林子崴表示，林岳平告訴我，不要害怕，我的問題不在球技，而在心理，只要依照在二軍的先發去投，先發給自己比較多重心，有調整的節奏，跟訓練溝通也比較好。

關鍵字： 中華職棒
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