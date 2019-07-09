不斷更新／澄清湖象、獅之戰　因雨延後至7點40分開打

▲高雄澄清湖球場因雨延後開打。（圖／記者歐建智攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅9日主場迎戰中信兄弟，兄弟下半季苦吞3連敗，今天推出洋投艾迪頓搶勝；統一獅則是派出本土投手施子謙掛帥應戰。高雄澄清湖球場因雨，目前先蓋上帆布，預計將延後至晚間7：40分開打。

中信兄弟先發投手艾迪頓本季出賽13場，5勝3敗、防禦率5.73，66局被84支安打、3支全壘打，42次三振、23次四死球，44失分有42責失，已連3場比賽未勝投，上一勝是6月5日對富邦悍將。艾迪頓本季對統一獅3場，0勝1敗、對戰防禦率12.66。

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統一獅先發投手施子謙本季12場出賽是3勝6敗、防禦率5.98，64.2局被83支安打、13支全壘打，37次三振、18次四死球，48失分有43責失，目前是3連敗，前一勝是5月29日對富邦悍將。施子謙本季對中信兄弟4場是1勝1敗、對戰防禦率4.70。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒左外野守林書逸、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒中外野手詹子賢、六棒指定打擊彭政閔、七棒三壘手蘇緯達、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒三壘手楊家維、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒一壘手高國慶、六棒游擊手黃恩賜、七棒二壘手陳重廷、八棒捕手林祐樂、九棒右外野手唐肇廷。