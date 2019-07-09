溫網／謝淑薇、謝政鵬混雙遭直落二　詹詠然組合進16強

▲溫網，謝淑薇、謝政鵬止步第二輪。（圖／翻攝自謝政鵬粉專）



記者顏如玉／綜合報導

謝政鵬和謝淑薇的「謝謝姐弟」在溫網混雙第二輪碰上詹詠然和多迪格(Ivan Dodig)， 期盼能一報世大運的退賽之仇，可惜最終詹詠然組合僅花了1小時6分鐘，就以直落二勝出，挺進第三輪。

「謝謝姐弟」首度搭檔混雙參與溫網，首輪就以6比4、6比4擊敗日本組合麥克拉克蘭(Ben McLachlan)和加藤未唯晉級32強，接下來對上詹詠然組合，「詹謝大戰」也讓本場比賽更具話題性。

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謝政鵬和詹詠然在兩年前台北世大運為混雙搭檔，但在4強戰詹詠然以暈眩症為由退賽，隨後前往紐約參戰美網引發爭議，當時謝政鵬還在頒獎台上拿起手機放上詹詠然照片幽默表示「詹詠然與我們同在」，儘管隨後詹詠然公開道歉，但詹謝兩家仍結下樑子。

謝謝姐弟來到溫網後，沒有特別壓力打得歡樂，第二輪面對詹詠然組合，雖然先被對手破發，但謝淑薇、謝政鵬兩人在場上時常和觀眾互動，尤其第二盤謝淑薇還一度打到謝政鵬的屁股，引發一陣歡笑。

謝政鵬鮮少有機會和謝淑薇搭檔，但是詹詠然和多迪格默契配合良好，兩人剛剛才在法網完成二連霸，對上謝謝姐弟也沒有遇到太多抵抗，最終就以直落二順利奪勝進入16強。

▲詹詠然與搭檔多迪格。（圖／劉雪貞提供）