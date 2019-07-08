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溫網／美15歲新星不敵前世界球后　16強止步驚奇之旅結束

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▲溫網，葛芙(Cori Gauff)。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫網美國15歲小將葛芙16強止步。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

美國15歲小將葛芙(Cori Gauff)挺進16強後面對前世界球后、現世界排名第7的哈勒普(Simona Halep)，卻遭到兩個3比6擊落，驚奇之旅結束，而哈勒普則是生涯第4度挺進8強。

葛芙目前世界排名313，她在溫網外卡戰中以連續3場直落二晉級到會內賽，這也讓她成為打進溫網會內賽最年輕的女球員。首輪葛芙面對童年偶像大威廉絲(Venus Williams)，就以6比4、6比4直落二爆冷奪勝挺進第二輪。

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接著葛芙又以兩個6比3、同樣直落二擊敗曾在溫網闖進4強的斯洛伐克選手里芭里科娃(Magdalena Rybarikova)，後再以2比1逆轉爆冷擊敗世界排名第60的斯洛維尼亞好手赫考格(Polona Hercog)挺進16強。

葛芙來到16強面對曾經登上球后的哈勒普，兩人先是互相破發並保發來到2比2，但哈勒普二次破發後，葛芙沒有太多抵抗之力就以3比6讓出，第二盤哈勒普取得2比0領先後，葛芙也隨即破發追上，但經驗更老到的哈勒普率先鎖定勝局，以6比3再下一城，僅用1小時15分鐘就以直落二奪勝，接下來將對上大陸的張帥。

關鍵字： 溫網cori gauff
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