溫網／15歲「超新星」演大逆轉！　挺進16強延續驚奇之旅

▲溫網，葛芙驚奇逆轉挺進16強。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

以15歲之姿挺進溫網第二輪的美國小將葛芙(Cori Gauff)，6日面對世界排名第60的斯洛維尼亞好手赫考格(Polona Hercog)，雖然先失掉一盤，但卻在第二盤上演大逆轉，最終以3比6、7比6(7)、7比5奪勝，挺進16強。

葛芙目前世界排名313，她在溫網外卡戰中以連續3場直落二晉級到會內賽，這也讓她成為打進溫網會內賽最年輕的女球員。首輪葛芙面對童年偶像大威廉絲(Venus Williams)，就以6比4、6比4直落二爆冷奪勝挺進第二輪。

請繼續往下閱讀...

接著葛芙又以兩個6比3、同樣直落二擊敗曾在溫網闖進4強的斯洛伐克選手里芭里科娃(Magdalena Rybarikova)，第三輪面對赫考格，葛芙第一盤就以3比6失掉。

第二盤赫考格趁勝追擊先來到3比0，但葛芙這時急起直追到3比5，並在第9局隊方發球局中，驚險化解盤末點為自己帶來反攻機會，並且保發追成6比6平手，將戰局拖入搶七，雙方戰到7平葛芙連拿兩分扳平盤數。

決勝盤葛芙趁勝追擊來到4比1領先，不過赫考格也隨即追上，雙方拚到5比5後，葛芙先保發來到6比5後，最終以7比5上演逆轉勝，也成為1991年卡普里亞蒂(Jennifer Capriati)後，首位闖進16強的15歲選手。

賽後葛芙也難掩動在球場歡呼，「真的很不可思議！」，下一場她將迎來最艱難一役，對上前球后哈勒普。(Simona Halep)