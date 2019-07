溫網／15歲「超新星」直落二擊敗大威　生涯首闖64強

▲葛芙擊敗大威闖進溫網64強。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

被譽為「超星新」的美國15歲天才女將葛芙(Cori Gauff)在溫網首輪面在拿過5屆溫網冠軍的大威廉絲(Venus Williams),沒想到她竟以6比4、6比4直落二擊敗這位「網壇傳奇」。此場勝利,不僅是葛芙首度闖入溫網64強,也是堪稱目前生涯最重要的一勝,葛芙賽後也直說「這是我第一次贏球卻哭了」。

15歲的葛芙目前世界排名313,而她在外卡戰中以連續3場直落二晉級到會內賽,這也讓她成為打進溫網會內賽最年輕的女球員。首輪,葛芙面對童年偶像大威廉絲,但她卻絲毫沒有懼色,並在首盤第5局就破了大威的發球局,以6比4率先搶下首盤。

次盤,葛芙先是在第5局破了大威的發球局,雖然在8局時遭到對方回破發球局,但在關鍵第9局葛芙再次破了大威發球局,最終以2個6比4奪下此戰勝利,並成功晉級64強。

▲葛芙對於贏球感到不可置信。(圖/達志影像/美聯社)

大威生涯攻獲得5次溫網冠軍,誇張的是當她在2000、2001年完成溫網二連霸時,葛芙竟還沒有出生,如今這位葛芙這為「網壇超新星」擊敗比自己大24歲的「網壇傳奇」大威,也讓外界相當震驚。

對於擊敗自己童年偶像,葛芙於賽後表示「我不知道該如何表達此刻的感受,這是我第一次贏球後卻哭了」,另外她還說「我想這就是美夢成真吧」。雖然輸球,大威還是充滿風度地說「恭喜葛芙,祝福她能夠繼續努力、成長」。

Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq