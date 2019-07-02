溫網／15歲「超新星」直落二擊敗大威　生涯首闖64強

▲葛芙擊敗大威闖進溫網64強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

被譽為「超星新」的美國15歲天才女將葛芙（Cori Gauff）在溫網首輪面在拿過5屆溫網冠軍的大威廉絲（Venus Williams），沒想到她竟以6比4、6比4直落二擊敗這位「網壇傳奇」。此場勝利，不僅是葛芙首度闖入溫網64強，也是堪稱目前生涯最重要的一勝，葛芙賽後也直說「這是我第一次贏球卻哭了」。

15歲的葛芙目前世界排名313，而她在外卡戰中以連續3場直落二晉級到會內賽，這也讓她成為打進溫網會內賽最年輕的女球員。首輪，葛芙面對童年偶像大威廉絲，但她卻絲毫沒有懼色，並在首盤第5局就破了大威的發球局，以6比4率先搶下首盤。

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次盤，葛芙先是在第5局破了大威的發球局，雖然在8局時遭到對方回破發球局，但在關鍵第9局葛芙再次破了大威發球局，最終以2個6比4奪下此戰勝利，並成功晉級64強。

▲葛芙對於贏球感到不可置信。（圖／達志影像／美聯社）

大威生涯攻獲得5次溫網冠軍，誇張的是當她在2000、2001年完成溫網二連霸時，葛芙竟還沒有出生，如今這位葛芙這為「網壇超新星」擊敗比自己大24歲的「網壇傳奇」大威，也讓外界相當震驚。

對於擊敗自己童年偶像，葛芙於賽後表示「我不知道該如何表達此刻的感受，這是我第一次贏球後卻哭了」，另外她還說「我想這就是美夢成真吧」。雖然輸球，大威還是充滿風度地說「恭喜葛芙，祝福她能夠繼續努力、成長」。