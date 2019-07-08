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恐怖！天使捕手遭嚴重本壘衝撞送醫　可能腦震盪鼻子骨折

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▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

天使與太空人一戰，天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）在8局下與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞，拉克羅伊被撞倒在地，馬上送醫檢查，馬瑞斯尼克被判違反本壘衝撞出局，天使隊總教練希望將馬瑞斯尼克禁賽。

比賽進行到8局下10比10平手，馬瑞斯尼克代跑上到三壘，利用右外野高飛犧牲打衝回本壘，拉克羅伊在靠近本壘的三壘線上接球，馬瑞斯尼克衝回本壘，直接撞上拉克羅伊，球彈飛出來，馬瑞斯尼克摔倒地上，再轉身用手觸摸本壘。

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▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

拉克羅伊被撞到頭部正面，躺在本壘板前面，無法動彈，防護員及教練馬上進場觀看，拉克羅伊狀況並不是很好，起身之後再躺下，鼻子流血，最後站起來坐上車子離開，直接送醫院檢查。

馬瑞斯尼克在一旁自責看著，擔心拉克羅伊，太空人休息室內的球員也緊盯著衝撞狀況。馬瑞斯尼克由於違反「波西條款」的本壘衝撞規定被判出局。

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

拉克羅伊送醫檢查後，初步有腦震盪及鼻子骨折的狀況。天使隊總教練斥責馬瑞斯尼克說：「這個看起來不像一個乾淨的遊戲，我不知道究竟發生了什麼。看起來馬瑞斯尼克向左邁了一步，用胳膊向上打了一拳。大聯盟應該看一看，並且對馬瑞斯尼克禁賽。」

馬瑞斯尼克解釋說，「首先，我希望他沒事，這是一場很糟糕的衝撞。我正要跑回本壘，我看到他邁出了一步，就像他要蹲下來，所以我試著先走一步，然後先滑到內側角落。我又看了一遍影片，看起來他只是在我面前，我做了決定但為時已晚。這是一個糟糕的衝撞，我希望他沒事。」

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

對於這次衝撞，馬瑞斯尼克表明自己是無意的。而馬瑞斯尼克身高6呎4吋、重達220磅，跑回本壘的速度達到每秒29.2英呎，比大聯盟平均每秒27英呎的速度要快得多，因此無法避免衝撞。

馬瑞斯尼克在摸完本壘之後，也是摸一下躺在地上的拉克羅伊，關心他的狀況，賽後表達會打電話跟拉克羅伊連繫，了解受傷狀況，他說：「很可怕，我希望他一切順利、希望他沒事。」

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 捕手本壘衝撞
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