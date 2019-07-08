張老師專欄 ／巨人、軟銀屢戰屢勝居首　旅日驍將起色

▲讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／ 戰評

交流賽結束後的同聯盟開始逐鹿，巨人、軟銀兩支勁旅愈戰愈勇，屢戰屢勝，目前非但膺登央聯及洋聯榜首，卻與第二名勝差拉大，問鼎王座呼聲頗高，旅日球員仍是欲振乏力，惟於上週末略見起色，其中眾所矚目的火腿隊王柏融，一度寫下連續三場比賽12打席無安打日本職棒生涯最差紀錄，所幸上週尾聲對樂天隊最後兩役略有起色。

本來每星期一移動日都是休兵，惟因本週五、六將舉行一年一度兩聯盟明星對抗賽，因此今〔8〕日起安排有賽程，亦即，例行賽結束前各隊上半季的最後3場賽程。

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目前各隊都已賽畢80場上下不等的場數。巨人隊在交流賽後的同聯盟角逐中，寫下7連勝佳績，但在上週日以4比6不幸敗給橫浜才終止連勝紀錄，不過仍將一蹶不振的廣島隊給拉下來而登上榜首。目前巨人隊已賽77場，戰績45勝1和31負的5成92勝率領先第二名阪神隊有6點5場之多勝差。

阪神隊在交流賽前本來是聯盟第二，因在交流賽表現很差，落到交流賽後的央聯第四名，這兩週戰績為4勝4負，而且廣島隊從交流賽的墊底，直到兩個星期來的8負1平，加上交流賽最後3場敗績，創下11連敗不勝的劣勢，廣島隊目前已經退屈到第四名，而且與巨人隊有8場勝差了。

在洋聯盟方面，軟銀隊於交流賽以11勝，淨贏6場豐收後奪冠，這兩星期又寫下8勝1負輝煌戰績，目前以46勝4和31負累積佳績居第一，也領先第二名火腿隊有6場勝差；王柏融的火腿隊因為從上週的5勝1負佳作〔對西武2勝1負，對樂天3勝〕，尤其在週日第三仗以6比3擊敗樂天隊後，才幸運膺登亞軍，惟僅領先第三名西武隊半場勝差，以及第四名樂天隊一場勝差而已，亞軍之席或許隨時會有異動。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

旅日王柏融及陽岱鋼兩名砲手，上週末段才走出失常陰影階段，王柏融於交流賽表現不如意，交流賽後也曾有過3場連續無安打劣績，所幸上周末段對樂天隊的連續兩場各擊兩支安打，並有一分打點創作，已有略微起色現象，目前累積打擊率恢復到2成87，洋聯排行榜第11傑前茅，誠屬不俗。

巨人隊陽岱鋼在交流賽表現也是不過爾爾，而兩週以來出賽7場〔先發4場而已〕，有17支4的2成35擊率，但仍遜色於目前的累積2成93打擊率，現階段只求監督辰德多給他先發機會，此外，羅德隊左投陳冠宇交流賽也有兩場出賽都以無失分收場，目前防禦率為2點59在陣中堪稱係中上層次的中繼投手。

交流賽後一直消失於一軍的樂天隊宋家豪、西武隊郭俊麟2投，目前都在二軍奮戰不懈，宋家豪的二軍戰績，出賽4場，零勝零敗，防禦率3點00；郭俊麟出賽7場，也都無勝敗投，防禦率2點90，他們隨時都有晉升一軍機遇，另有諸如西武隊吳念庭，今年尚未在一軍亮相，其實他在二軍的打擊率2成68，1發全壘打，表現應屬不俗，祗是西武隊一軍戰績始終不錯，吳念庭升一軍機會不大；此外，阪神隊投手呂彥青於7月4日先發對歐力土隊才贏得二軍首場勝投，目前二軍成績1勝3敗，防禦率3點26。

今〔8〕日各隊上半季最後3連戰首役賽程為：央聯─ 阪神對巨人〔甲子園球場〕；中日對廣島〔名古屋巨蛋〕；養樂多對橫浜〔神宮球場〕。 洋聯─ 羅德對火腿〔千葉球場〕；軟銀對西武〔東京巨蛋〕；樂天對歐力士〔山形市球場〕。

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）