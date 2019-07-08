張育成連3戰安打、得分　鄧愷威7局失1分開季3連勝

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A張育成8日（台灣時間）敲出安打貢獻打點，雙城1A鄧愷威先發7局失1分好投奪開季3連勝。

印地安人3A對戰紅人3A，張育成擔任第2棒指定打擊，雙方前5局0比0僵持不下，6局下印地安人3A開啟一輪猛攻，包含張育成適時安打及隊友全壘打將他送回本壘得分，此局添4分奠定勝基，最終就以4比3獲勝。張育成4打數1安打，有1打點、1得分，另3打席皆被三振，連3戰安打也連3戰得分，打擊率升至0.238。

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雙城1A鄧愷威對戰太空人1A，前3局順利壓制對手，4局下觸身球保送後又投出暴投，讓對方以滾地球帶回1分追平為1比1，不過他隨後回穩，投到7局結束沒有再掉分，有2局製造3上3下，隊友也在6局上超前，最終以5比2獲勝。

鄧愷威用71球投7局，有51顆好球，被敲4支安打，奪4次三振，失1分，拿下勝投，他本季共先發6場，此戰為第3勝，有3場無關勝敗，暫無敗績，防禦率降到1.85。

印地安人2A朱立人擔任先發捕手排第8棒，3打數1安打，有1次三振，打擊率0.232。響尾蛇短A林凱威後援1局被敲1安打，有1次保送及1次三振，救援失敗承擔敗投，本季第3敗，防禦率2.91。