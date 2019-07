大谷翔平5月復出明星賽前14轟　長打率僅次楚特

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

天使「二刀流」大谷翔平本季因手肘動刀專職打者,一直是球隊重要火力輸出,8日作客太空人主場賽事,儘管擊出本季第14號全壘打,但最終天使仍於延長10局10比11落敗,賽後大谷翔平更因身體不適沒有接受訪問。

此戰太空人先於2局下攻下2分取得領先,天使在3局上發動反攻,大谷翔平從尤奎迪(Jose Urquidy)手中開轟,這發反方向兩分砲直擊左外野牆外廣告看板,幫助天使反超前,該局天使灌進5分取得5比2領先。

Shohei Ohtani now has 36 home runs in 157 career games. He’s an elite hitter. #Angels pic.twitter.com/N5xS203xg5