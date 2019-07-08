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大谷翔平5月復出明星賽前14轟　長打率僅次楚特

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▲大谷翔平本季將擔任天使先發DH。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使「二刀流」大谷翔平本季因手肘動刀專職打者，一直是球隊重要火力輸出，8日作客太空人主場賽事，儘管擊出本季第14號全壘打，但最終天使仍於延長10局10比11落敗，賽後大谷翔平更因身體不適沒有接受訪問。

此戰太空人先於2局下攻下2分取得領先，天使在3局上發動反攻，大谷翔平從尤奎迪（Jose Urquidy）手中開轟，這發反方向兩分砲直擊左外野牆外廣告看板，幫助天使反超前，該局天使灌進5分取得5比2領先。

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大谷翔平開砲幫助天使領先，楚特（Mike Trout）也於6局上和8局上演出單場雙響砲，但分數仍不夠投手群花用，太空人在8局下攻下2分追平，將比賽帶入延長賽，接著10局下史普林格（George Springer）擊出再見安打，終場以1分差擊退天使。

大谷翔平因術後復健直到5月初才回到大聯盟，但6月份火力增溫，單月擊出9發全壘打，在明星賽前一共敲出14轟，在天使團隊排名第4位，長打率.571排名團隊第2名，僅次於超級球星楚特。

大谷翔平在賽後遲遲沒有接受媒體訪問，根據天使球團表示，大谷在比賽中就有出現不適的狀況，目前還不清楚病情，但明星賽即將到來，天使距離下一戰有4天休兵日，大谷有充足的時間可以休息。

關鍵字： 天使大谷翔平
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