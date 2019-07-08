國民賽揚王牌出包　薛茲爾記錯局數衝進場慶功一臉尷尬

▲▼ 薛茲爾（Max Scherzer）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）出包！國民8日（台北時間）出戰皇家，隊友在8局下跑回超前分，薛茲爾以為是9局下再見安打，跑進場內慶賀，發覺自己記錯出局數，快跑回休息室，引起隊友笑話不斷。

8局下2比2平手時，國民一出局伊頓（Adam Eaton）在一壘，蘭登（Anthony Rendon）打出左外野二壘安打，伊頓滑回本壘得分，將比數超前。

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薛茲爾記錯出局數，馬上跑進場內要慶賀，當伊頓起身時看見薛茲爾嚇了一跳，薛茲爾拍了一下伊頓的屁股，再看一下四周，發現隊友都沒有跑出來，一臉尷尬馬上用跑的回休息室。

隊友看到薛茲爾回休息室，大家都在笑，薛茲爾則是拿著球走來走去，笑著回應隊友，整個休息室都樂開懷，賽後薛茲爾也看著影片大笑。國民在8局下攻進3分，最後以5比2贏球。

二壘手多齊爾（Brian Dozier）搖搖頭笑著說：「這就是薛茲爾，這是我第一次看到這種狀況。」終結者杜利德（Sean Doolittle）看了影片一直猛笑，他說：「我試著保持冷靜，我必須回到牛棚，因為薛茲爾還在場上。」

有人打趣說，應該要原諒薛茲爾，因為他才剛陪完老婆生產回來，還在想睡覺的狀態，而且杜利德在8局就登板，讓薛茲爾混淆。