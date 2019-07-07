中職／高國輝生涯首支代打全壘打　「感覺自己長大了」

▲富邦悍將高國輝代打2分砲。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦棒球情人高國輝7日回到一軍，沒有先發上陣，不過在6下的時候上場代打敲出致勝2分砲，這也是他生涯首支代打全壘打。賽後他直呼，「感覺自己長大了」。高國輝效力統一獅的弟弟高國龍也在同一天開轟並且也獲選為單場MVP。高國輝說到，「同天開轟不是第一次了，運氣還不錯，繼續保持下去。」

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▲高國輝6下代打轟出致勝轟。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



高國輝自從5月初就因傷下二軍，直到今天才重新登錄回到一軍，儘管賽前總教練陳連宏已經確認過他的身體百分百復原，但還是先讓他在板凳待命。高國輝賽後受訪表示，「身體已經完全恢復了，不過今天賽前練打的狀況沒有非常好，所以大概比賽進行到3局，就開始準備，想用多一點時間讓自己的身體熱開。」

今年已經邁入中職第7年的高國輝，今天不但是他生涯第一支代打全壘打，居然也是他第一支代打出現安打。高國輝笑著說，「之前代打都沒敲過安打，最多選到保送而已，感覺自己好像長大了！」

富邦下半季前2戰都以逆轉勝擊敗兄弟，今天則是在6上先被對手反超比數，才在6下展開5分大局。高國輝提到代打當下的感覺，「球隊前一局被反超感覺很可惜，當時知道自己要代打的時候，想法很簡單，就希望把球打得扎實點。」

▲羅國龍也在7日另一地比賽轟出致勝2分砲獲選單場MVP。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

7日另一地桃猿對上統一的比賽，統一羅國龍在9上轟出致勝2分砲，獲選單場MVP。他們兄弟兩前一次同天開轟在2018年的4月29日，不過當天因為是同場競技，因此最後由弟弟羅國龍以單場雙響獲選了MVP。