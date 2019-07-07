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大豐扣倒東園奪U10少棒季軍　高宇翔4安打模仿詹子賢

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▲大豐高宇翔。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大豐高宇翔。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

MLB CUP少棒7日進行季軍戰，球齡成熟的新北大豐國小發揮火力，高宇翔4局下敲出深遠安打帶回單局第10分，以14比4提前迎接勝利，奪季軍。

前3局雙方以4比4平手，大豐4局下來勢洶洶，先利用保送和守備失誤攻佔得點圈，輪到首棒孟廖劭佶二壘安打展現火力，石正侑也掃二壘安打，東園換投後也壓不住，高宇翔、談恩童、黃宥傑、蘇詠鈞連續6棒安打壓垮東園，接著兩保送、兩安打後，高宇翔單局第2次打擊，掃出右外野直擊全壘打牆前落地的安打，第10分進帳，差距10分提前獲勝。

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新北大豐這批升5年級的球員，有一半是轉學生，展現打球的企圖心，而且球齡已經長達一年多，比他校球員還長，守備能力展現出成熟度，3局上投手傳本壘再傳游擊刺殺跑者，壘審第一時間判安全上壘，二、游球員馬上大動作示意教練看電視輔助判決，總教練孟廖燦東表示，「我跟球員有默契，他們給我一個眼神就會看重播，沒想到他們都不會含蓄，直接比出來。」這個判決成為大豐扭轉氣勢的轉捩點。

新北大豐由石正侑投1局，再由黃宥傑後援3局無失分拿下勝投，掃出再見安打的高宇翔4打席皆安打，孟廖劭佶、談恩童也有3安打猛打賞，尤其談恩童貢獻4打點、2得分表現最亮眼。

▲大豐高宇翔。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大豐高宇翔。（圖／記者楊舒帆攝）

高宇翔前一戰被龜山國小投手群3K生涯最慘一役，比賽結束和回到學校難過地一直哭，孟廖燦東表示，「回去我有鼓勵他，投手層級畢竟不同，超過自己能力範圍。」高宇翔說，「教練有給我心理輔導，讓我更有信心，今天敲再見安打打得很遠，超開心。」

高宇翔因小時候到新莊球場看富邦悍將與中信兄弟比賽而接觸棒球，他說，「最喜歡詹子賢，因為我撿到的第1球就是他拋給我，所以我就想打棒球，很喜歡他，還會他的打擊動作，你想不想看？」隨即馬上模仿詹子賢招牌搖屁股的打擊動作，相當活潑可愛。

新北大豐成軍4年，首屆球員吳昕杰去年在小馬聯盟青少棒世界賽演出完全比賽，目前成為青棒強權穀保家商的新生，孟廖燦東透露，「吳昕杰成為學弟的目標，讓他們更有企圖心，目前升6年級陣容較不整齊，好幾位這些升5年級球員已經參加過國小軟式聯賽等大賽。」不少他校教練都評估這批大豐球員會越來越強，孟廖燦東則說，「希望能繼續維持整體素質。」

▲大豐孟廖劭佶。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大豐孟廖劭佶。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： MLBCUP周暉恩詹子賢
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