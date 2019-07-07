不斷更新／潘威倫力抗王溢正　統一、桃猿先發名單

▲桃猿推出王溢正先發。（圖／記者黃克翔攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊7日在桃園球場與Lamigo桃猿進行3連戰最終場。統一近期吞下一波9連敗，本季在桃園球場更是12連敗，如果今天再輸就會打破聯盟紀錄。此戰，統一推出潘威倫力拚止敗，對上桃猿左投王溢正。

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▲統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）

潘威倫本季13場先發戰績5勝3敗，防禦率4.16、WHIP值1.30，今年遭遇桃猿5場，取得1勝1敗，對戰防禦率5.54，對戰被打擊率0.336，曾被郭嚴文、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

王溢正本季14場出賽戰績7勝2敗，防禦率4.77、WHIP值1.51，本季碰過統一4場，拿3勝，對戰防禦率5.63，對戰被打擊率0.317，曾被潘武雄、蘇智傑、陳重羽敲過全壘打。

統一先發名單，第一棒中外野手羅國龍、第二棒三壘手楊家維、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒指定打擊潘武雄、第五棒一壘手高國慶、第六棒游擊手黃恩賜、第七棒二壘手陳重廷、第八棒捕手林祐樂、第九棒右外野手朱元勤。

桃猿先發名單，第一棒中外野手陳晨威、第二棒三壘手林立、第三棒右外野手藍寅倫、第四棒捕手林泓育、第五棒一壘手朱育賢、第六棒二壘手郭嚴文、第七棒指定打擊廖健富、第八棒左外野手黃敬瑋、第九棒游擊手林承飛。