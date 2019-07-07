湖人再補勇士棄將　庫克2年600萬美元跟隨表弟轉戰

▲庫克2年60萬美元加盟湖人。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

勇士先前放棄對替補庫克(Jordan Bell)進行報價，讓他成為完全自由球員，不過庫克在勇士證明了自己有辦法在聯盟生存的價值，也有許多隊都在追求，不過根據《雅虎體育》記者海恩斯透露，庫克選擇以2年600萬美元加盟湖人。

庫克生涯至今先後效力過獨行俠、鵜鶘、老鷹、勇士，但大多時間都屬於無保障，是到了2017年跟勇士簽定雙向合約後，打了33場比賽，場均繳出9.5分、2.5籃板、2.7助攻，這樣的表現才讓他順利進入輪換陣容。上季庫克出賽74場，場均得到6.9分、2.1分、1.6助攻，到了季後賽，庫克出賽17場比賽，場均繳出4.2分、1.1籃板、0.7助攻，雖然數據平淡，但仍是勇士重要戰力之一。

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成為自由球員後，庫克就有七六人、熱火、黃蜂、尼克等球隊在追求，不過最終他選擇以2年600萬美元加入紫金軍團，將成為詹姆斯(LeBron James)身旁重要的助手，加上他可以在外圍給予火力輸出，是湖人很需要的戰力。

庫克選擇加入湖人對他來說也有很大意義，因為在高中時期，庫克就曾參加過「詹皇」的訓練營，並且也一直獲得詹姆斯指導，另外在2017年，庫克也曾短暫的和戴維斯(Anthony Davis)當過隊友，雙方的關係非常密切，這是庫克選擇轉戰洛杉磯的主因之一。

▲戴維斯、詹姆斯都與庫克關係非常好。（圖／達志影像／美聯社）