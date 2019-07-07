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馬刺2年2000萬美元簽小莫里斯　禁區組新雙塔

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▲塞爾提克莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫里斯2年2000萬美元加入馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克禁區悍將小莫里斯(Marcus Morris)今夏成為自由球員後，湖人就一直有意要追求，不過根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，小莫里斯已經和馬刺達成2年2000萬美元的協議，接下來將與艾德里奇(LaMarcus Aldridge)組成「雙塔」。

小莫里斯上季在塞爾提克出賽75場，場均繳出13.9分、6.1籃板、1.5助攻，是球隊重要的戰力之一，不過現在綠衫軍也進入換血，並無意留下這名強力內線。在成為自由球員後，小莫里斯一直都是湖人的追求對象，不過隨著湖人續留麥基(JaVale McGee)，又簽下了卡森斯(DeMarcus Cousins)，自然沒再對內線進行補強，但小莫里斯先前也表明自己不會去湖人。

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現年29歲的小莫里斯，在拒絕湖人後，以2年2000萬美元加入黑衫軍，其中第2年為球員選項，馬刺這個操作也讓整體戰力大幅提升，因為小莫里斯不僅有著足夠經驗，同時在攻防兩端都可以分擔艾德里奇的壓力，又有一手三分能力，勢必能在聖城發揮功效。加上大幅進步的懷特，以及傷癒歸隊的潛力新人莫瑞(Dejounte Murray)，還有主帥波波維奇(Gregg Popovich)坐鎮，馬刺陣容完成升級，新賽季依舊是西區極具競爭力的球隊之一。

另外馬刺也把先前從籃網交易來的卡洛(DeMarre Carroll)合約從原先的2年1300萬美元合約，改成3年2100萬美元合約。

▲▼莫里斯、布朗。（圖／CFP）

▲莫里斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA馬刺小莫里斯
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