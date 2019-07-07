遞補史卓曼相隔5年再打明星賽　田中將大嚇了一大跳

▲田中將大遞補進入明星賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟明星賽將於10日在印地安人主場登場，聯盟於7日宣布最新遞補名單，洋基「神之子」田中將大、海盜左投瓦奎茲（Felipe Vazquez）和釀酒人右投伍德拉夫（Brandon Woodruff）遞補進入明星賽。

藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）在4日左肩出現不適狀況，球隊宣布明星賽無法出戰，因此給了田中將大機會，這是他美職生涯自2014年來第二度參與明星賽。本季他繳出5勝5敗、防禦率3.86成績，成為繼查普曼（Aroldis Chapman）、雷馬修（DJ LeMahieu）、托瑞斯（Gleyber Torres）和桑契茲（Gary Sanchez）後，第5位參與明星賽的洋基球員。

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《紐約郵報》記者瓦格納（James Wagner）指出，田中將大在得知自己入選明星賽時，像多數人的反應一樣，感到十分驚訝。

瓦奎茲連續2年進入國聯明星賽名單，遞補因個人因素退出明星賽的響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）。這位海盜火球男本季K功了得，平均每9局可送出14.4次三振，寫下生涯新高，跟隊友貝爾（Josh Bell）一起參與這場「仲夏夜經典」。

釀酒人伍德拉夫將代替隊友海德（Josh Hader）參加明星賽，他在今年首度從牛棚投手轉戰先發，18場先發投出10勝3敗、防禦率3.67成績，與葛蘭基、國民史特拉斯堡（Stephen Strasburg）及道奇柳賢振並列國聯勝投王。

▲釀酒人先發伍德拉夫。（圖／達志影像／美聯社）