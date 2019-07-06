力行將與衛冕軍龜山爭冠　王牌余家凱想成為王柏融

▲力行余家凱與來幫他加油的妹妹。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

MLBCUP少棒賽四強賽6日開打，台中力行靠著王牌余家凱先發好投，率隊以1比0力壓地主北市東園，闖進冠軍戰，7日將與衛冕軍龜山爭冠。

力行余家凱從小打球立志當「王柏融」，總教練張程翔看中他個性活潑不怯場，把四強賽關鍵一役交給他，主投4.2局，飆5次三振，無失分，然後再由第一次參加大賽的包君豪後援1.1局，沒有被敲安打，奪2K，聯手封鎖東園。

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力行2局下由顏鉑勛二壘安打發威，靠著隊友滾地球，加上暴投攻下致勝分，搶進冠軍戰。力行總教練張程翔說，「能進四強就很意外了，也達到我的目標，答應好要帶球員去兒童樂園玩，明天跟龜山比賽，就讓小朋友盡量表現。」

余家凱神經較大條，張程翔笑說，「有時候他會開始投小便球，我都會提醒他要用力丟。」余家凱滿意地說，「還好不緊張，開心去投，本來設定5局（最後投4.2局）今天有95分，因為還是有一些壞球。」

余家凱原本參加足球營，愛運動的他，媽媽鼓勵他往棒球發展，較有未來性，所以帶他去斗六球場看一場Lamigo桃猿的比賽，就愛上棒球了，媽媽透露，「他回家就告訴我他想要成為王柏融，還說要買跑車給我，其實他打球順利就好，我沒有想那麼多。」余家凱則說偶像就是王柏融，「因為他打擊很好。」