運動雲

>

力行將與衛冕軍龜山爭冠　王牌余家凱想成為王柏融

ETtoday運動雲

▲力行余家凱與來幫他加油的妹妹。（圖／記者楊舒帆攝）

▲力行余家凱與來幫他加油的妹妹。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

MLBCUP少棒賽四強賽6日開打，台中力行靠著王牌余家凱先發好投，率隊以1比0力壓地主北市東園，闖進冠軍戰，7日將與衛冕軍龜山爭冠。

力行余家凱從小打球立志當「王柏融」，總教練張程翔看中他個性活潑不怯場，把四強賽關鍵一役交給他，主投4.2局，飆5次三振，無失分，然後再由第一次參加大賽的包君豪後援1.1局，沒有被敲安打，奪2K，聯手封鎖東園。

請繼續往下閱讀...

力行2局下由顏鉑勛二壘安打發威，靠著隊友滾地球，加上暴投攻下致勝分，搶進冠軍戰。力行總教練張程翔說，「能進四強就很意外了，也達到我的目標，答應好要帶球員去兒童樂園玩，明天跟龜山比賽，就讓小朋友盡量表現。」

余家凱神經較大條，張程翔笑說，「有時候他會開始投小便球，我都會提醒他要用力丟。」余家凱滿意地說，「還好不緊張，開心去投，本來設定5局（最後投4.2局）今天有95分，因為還是有一些壞球。」

余家凱原本參加足球營，愛運動的他，媽媽鼓勵他往棒球發展，較有未來性，所以帶他去斗六球場看一場Lamigo桃猿的比賽，就愛上棒球了，媽媽透露，「他回家就告訴我他想要成為王柏融，還說要買跑車給我，其實他打球順利就好，我沒有想那麼多。」余家凱則說偶像就是王柏融，「因為他打擊很好。」

關鍵字： 王柏融火腿日職MLBCUP少棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

「可愛」確定下家！　雷納德離開多倫多將與快艇簽約

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／爸爸黃忠義提醒　黃紹熙：選上才是開始

中職／挑戰成功抓雙殺　洪總：原本沒把握

美媒列還未簽約5位最佳控衛有林書豪　灰熊可找他協助榜眼莫蘭特？

讀者回應

﻿

最新新聞

1親拜劉玠廷　吳志揚：桃猿是資產

2王柏融終結連14打席無安打低潮

3恰恰「M1」沒先發　伯納：正常輪調

4江辰晏對決李茲　統一、桃猿先發名單

5力行王牌余家凱想成為王柏融

熱門新聞

1快艇超猛　雷納德與喬治夢幻合體

2雷納德確定下家將與快艇簽約

3桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

4黃忠義提醒　黃紹熙：選上才開始

5挑戰成功雙殺　洪總：原本沒把握

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

(20190623第79場延賽)20190630中華職棒－富邦悍將 vs 中信兄弟

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366