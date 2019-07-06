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衛冕軍龜山逆轉勝進冠軍戰　劉任右飆12K被敬遠不開心

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▲龜山劉任右、鄭浩恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲龜山劉任右好投飆12K。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

MLBCUP少棒賽四強賽6日開打，衛冕軍桃園龜山驚濤駭浪中以3比2險勝新北大豐，先發投手劉任右投到6局才強制退場，6局下落後1分，劉任右被故意保送「不開心」，再靠鄭浩恩再見安打逆轉勝。

龜山4局上由觸身球保送及黃宥傑適時安打推進，並利用暴投攻下1分，一路領先但本壘攻防戰也有3次出局，分數沒辦法拉開，劉任右投5局用90球，被敲4支安打，狂飆12K，壓制新北大豐打線，6局上被敲二壘安打後達單場用球數限制退場，接替的邱澤被敲安打讓對方攻下超前分，龜山反以1比2落後。

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關鍵6局下，邱澤率先掃出二壘安打展開反攻，接著邱定緯二壘安打追平，陳柏瑋也敲出安打，之後劉任右上場，原本想把勝利英雄要回來，不過卻被故意保送，讓他雙手一攤相當不開心，最後由第3棒鄭浩恩建功，送回致勝分，以1分差險勝，龜山保住衛冕機會。

▲龜山劉任右、鄭浩恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲龜山鄭浩恩敲出再見安打。（圖／記者楊舒帆攝）

龜山教練干易哲表示，「大豐這批球員去年諸羅山盃就看過，球齡比我們的球員還早，未來身材長大會是全國四強球隊。劉任右球速快、控球準，打擊也好，才讓對方故意保送，我們打擊比較沒有連貫，對方守備經驗比較好。」

劉任右坦言，「給自己90分，有些有失投，一、二壘有跑者有暴投，最後被二壘安打沒有失投。」勝投飛掉不會不開心，因為投太多也不好，最後一局被故意保送沒辦法打擊，劉任右說，「不開心，因為沒有正面對決，我本來想把球打出去。」去年就有MLBCUP比賽經驗，所以較不緊張，冠軍戰盡力而為。

▲龜山劉任右、鄭浩恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲龜山劉任右單場飆12K。（圖／記者楊舒帆攝）

劉任右3年級去安親班的路上看到棒球隊，就很想打棒球，徵求父母同意後加入龜山棒球隊，表哥是去年U12國手劉冠鈞，他最欣賞的偶像是跟自己一樣左投的陳偉殷，還有左打的王柏融，「陳偉殷很帥，王柏融打擊看起來很興奮，想跟他一樣厲害。」

鄭浩恩是再見安打的英雄，他說，「我覺得不夠好，因為我更想打全壘打，有一點緊張，沒有抓到球感，打成內野滾地球。」昨天跟爸媽聊得很開心，他說，「爸爸告訴我好好打球，以後要像林智勝一樣打職棒，媽媽告訴我只要打得好，冠軍戰就有機會再打，以前我比賽打不好，現在能打好真是太好了。」

▲龜山劉任右、鄭浩恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲龜山鄭浩恩敲再見安打。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 龜山劉任右
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