中職／蔣智賢目送逆轉滿貫砲　「打到就知道出去了」

▲富邦蔣智賢轟出致勝逆轉滿貫砲。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦5日主場迎戰兄弟，兄弟從2局開始一路領先富邦，直到富邦6下單局灌進5分大局，其中蔣智賢轟出逆轉滿貫砲最為關鍵，終場富邦也靠著他這發逆轉滿貫砲收下比賽勝利。賽後蔣智賢講到這關鍵一擊，「設定偏高的球，打到就知道出去了！」

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主隊富邦5日的比賽一路落後，甚至在6局上被兄弟詹子賢、張志豪轟出背靠背全壘打，陷入4分的落後，6下富邦發起反攻，先是靠著連續安打要到1分後，接下來又有安打以及保送進佔滿壘，輪到蔣智賢登板一棒將小白球給送出牆，還在原地看著球出牆才開始跑壘。最終富邦牛棚也輪番上陣守著勝利。

蔣智賢賽後獲選單場MVP，他在受訪時談到這記滿貫砲，「上場前就先設定偏高的球來攻擊，擊中的那球是顆指叉球，一打到就知道這球留不住了。」

蔣智賢本季首轟一直到5月中才出爐，整個上半季也只有5支全壘打，以他過往的開轟歷程相比，算是有點緩慢，對此他表示，「今年很多球打得算扎實，不過球會往佈陣裡跑，或是射到牆上，只能算運氣有點差。」

他更坦言在打擊陷入小低潮時，心裡的「小惡魔」會作祟，會出現比較負面的心態，不過好加在有隊友的支持與力挺，也讓他盡量不去想太多，希望下半季全壘打進度可以急起直追。