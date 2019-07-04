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溫網／球后芭提14連勝　橫掃進32強

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▲▼ 芭提（Ashleigh Barty） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲芭提。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

新科世界球后芭提（Ashleigh Barty）在溫網女單征途持續挺進，6比1、6比3橫掃比利時選手范艾特凡克（Alison Van Uytvanck）前進32強，也拉出個人最近一波14連勝。

芭提在法網女單奪冠後，世界排名升上第1位，成為澳洲自1976年的古拉貢（Evonne Goolagong）後，睽違43年來來女單世界球后。

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雖然直言不知如何面對奪冠並升上球后所面臨的壓力，但芭提確實把狀況調整的不錯，法網後的伯明罕網賽，再度拿到冠軍，還是12年來能在溫網熱身賽奪冠的新科法網冠軍得主。

與比利時人一戰，芭提僅花55分鐘就收下比賽，連續兩次破掉對方的發球局，第2盤雖在盤末發球局被破發，但仍強勢收下勝利。

芭提發球手感頗佳，一發得分率達79％，同時范艾特凡克發生了17個非受迫性失誤，比芭提還多了10次，且全場只取得1次破發，讓芭提收下勝利。

芭提晉級後，對手是英國選手達特（Harriet Dart），持外卡的她以7比6（4）、3比6、6比1擊敗會外賽晉級的哈達德瑪雅（Beatriz Haddad Maia）。

▲▼ 芭提（Ashleigh Barty） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網Ashleigh Barty
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