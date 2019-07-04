艾利斯有意重返NBA　已在達拉斯等待5隊測試

▲艾利斯有意重返NBA。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

勇士「老八傳奇」的功臣之一艾利斯(Monta Ellis)自從2017年被溜馬裁掉之後，至今2年都沒球打，不過他也沒有放棄重返NBA的想法，根據《ESPN》記者薛爾茲(Jordan Schultz)透露，目前艾利斯將接受5支球隊的測試，有意重返NBA。

艾利斯生涯前7年都在勇士度過，更在2007經歷了老八傳奇，在季後賽首輪淘汰了西區龍頭小牛(現為獨行俠)，是球隊不可或缺的重要功臣，甚至到了2009賽季，艾利斯場均還高達25.5分、創下了生涯新高。不過離開勇士後，艾利斯成為了流浪球員，先後待過公鹿、小牛、溜馬，不過在2017年結束後，就被溜馬才掉，至今都未有球隊簽下。

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Monta Ellis held private workouts for 5 NBA teams tonight...comeback season pic.twitter.com/HipPsRYSTt — Ballislife.com (@Ballislife) 2019年7月4日

在溜馬的第一年，艾利斯出賽81場全都擔任先發，雖然場均還有13.8分擔他卻與體系越來越不合，到了2016賽季，場均暴跌到只剩8.5分，更逐漸跌出輪換陣容。雖然已經2年沒打球，不過他卻還是保持非常良好的體態，近期他的訓練影片也傳出，外線仍有一定準心，同時在組織能力上也具有一定的水準。對此薛爾茲也透露，艾利斯目前人在達拉斯等待接收至少5支球隊的訓練，有意重返NBA。

除了艾利斯之外，薛爾茲也透露，史陶德邁爾(Amare Stoudemire)也有意重返NBA，他過去場均留下18.9分、7.8籃板、1.2助攻。史陶邁爾斯是在2016年離開NBA，轉戰以色列聯賽，並幫助球隊奪下冠軍，雖然他隨後宣布退休，但今年的BIG3聯賽史陶邁爾斯也有出戰。

▲阿罵也有意回NBA。（圖／達志影像／美聯社）