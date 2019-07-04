運動雲

>

艾利斯有意重返NBA　已在達拉斯等待5隊測試

ETtoday運動雲

▲艾利斯、布拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾利斯有意重返NBA。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士「老八傳奇」的功臣之一艾利斯(Monta Ellis)自從2017年被溜馬裁掉之後，至今2年都沒球打，不過他也沒有放棄重返NBA的想法，根據《ESPN》記者薛爾茲(Jordan Schultz)透露，目前艾利斯將接受5支球隊的測試，有意重返NBA。

艾利斯生涯前7年都在勇士度過，更在2007經歷了老八傳奇，在季後賽首輪淘汰了西區龍頭小牛(現為獨行俠)，是球隊不可或缺的重要功臣，甚至到了2009賽季，艾利斯場均還高達25.5分、創下了生涯新高。不過離開勇士後，艾利斯成為了流浪球員，先後待過公鹿、小牛、溜馬，不過在2017年結束後，就被溜馬才掉，至今都未有球隊簽下。

請繼續往下閱讀...

在溜馬的第一年，艾利斯出賽81場全都擔任先發，雖然場均還有13.8分擔他卻與體系越來越不合，到了2016賽季，場均暴跌到只剩8.5分，更逐漸跌出輪換陣容。雖然已經2年沒打球，不過他卻還是保持非常良好的體態，近期他的訓練影片也傳出，外線仍有一定準心，同時在組織能力上也具有一定的水準。對此薛爾茲也透露，艾利斯目前人在達拉斯等待接收至少5支球隊的訓練，有意重返NBA。

除了艾利斯之外，薛爾茲也透露，史陶德邁爾(Amare Stoudemire)也有意重返NBA，他過去場均留下18.9分、7.8籃板、1.2助攻。史陶邁爾斯是在2016年離開NBA，轉戰以色列聯賽，並幫助球隊奪下冠軍，雖然他隨後宣布退休，但今年的BIG3聯賽史陶邁爾斯也有出戰。

▲阿罵(Amare Stoudemire)真的會成為尼克補魔獸的籌碼嗎？

▲阿罵也有意回NBA。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA艾利斯史陶邁爾斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

熱門新聞

太扯了！哈波開轟創「超狂紀錄」　成聯盟史上第一人

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

中職／桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

中職／郭台銘6日桃園當球迷　桃猿轉賣引發聯想

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／配合世界12強賽　下半季補賽辦法出爐

讀者回應

﻿

最新新聞

1陽岱鋼超美技接殺　投手退場擊掌致意

24強遭南韓橫掃　譚雅婷將爭銅

3王柏融第二打席飛球遭接殺

4湖人若搶不到可愛將瞄準表弟格林

5譚雅婷橫掃雷千瑩　世界盃晉4強

熱門新聞

1哈波開轟創紀錄　成聯盟第一人

2「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

3桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

4郭台銘6日當球迷　猿轉賣引聯想

5桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366