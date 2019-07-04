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世大運／競技體操4日午夜登場　力拚首面成隊獎牌

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▲世大運競技體操代表隊 。（圖／大專體總提供）

▲世大運競技體操代表隊 。（圖／大專體總提供）

記者林育正／綜合報導

世大運競技體操已在3日開戰，而中華隊男子成隊將在台灣時間4日接近午夜的11點半登場。本次世大運由於規模縮小改制，成隊競賽每個項目只採計兩位選手成績，中華隊將力拚隊史在世大運的首面成隊競賽獎牌。

中華隊男子成隊競賽這次派出「鞍馬王子」李智凱、唐嘉鴻以及全能好手徐秉謙出賽。不過可能考量剛從腳傷恢復，唐嘉鴻和日前的亞錦賽一樣，並不會在地板以及跳馬項目登場。

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過去體操成隊競賽多採用5-4-3賽制，全隊5人每個項目4人登場，採計3個最好成績。但本屆世大運進行大變革，採用3-3-2賽制，3人登場採計最佳的兩個分數，因此在這兩個項目，李智凱和徐秉謙面臨不能失誤的壓力。

4日至5日凌晨的男子成隊競賽，也是全能和單項的資格賽。中華隊不只要力拚世大運首面成隊獎牌，李智凱的全能、鞍馬；以及唐嘉鴻的單槓也都將力爭決賽資格。全能決賽則將在6日晚間舉行，7日則是單項決賽。女子組中華隊則是派出方可晴、陳鳳芝、吳幸芬，3人將在5日進行成隊競賽。

中華男團將依序在鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓和地板項目出賽，比賽將在FISU TV上進行網路直播。

關鍵字： 世大運體操李智凱唐嘉鴻徐秉謙
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