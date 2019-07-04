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勇士再放棄報價　強力替補庫克繼貝爾成為完全自由球員

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▲庫克(Quinn Cook)。（圖／CFP）

▲庫克成為完全自由球員。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

薪資空間不夠的勇士，在今夏並沒有太多的補強動作，先前他們也放掉了禁區猛將貝爾(Jordan Bell)，讓他轉戰灰狼，4日根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露目前勇士不打算向強力替補庫克(Quinn Cook)報價，讓他成為完全自由球員，目前已經多隊要追求簽下他。

目前26歲的庫克，並沒有透參加選秀，在2017年跟勇士簽定雙向合約後，打了33場比賽，場均繳出9.5分、2.5籃板、2.7助攻，這樣的表現也讓他順利進入輪換陣容，去年夏天庫克與勇士達成2年的底新合約，第二年為球員選項，上季庫克出賽74場，場均得到6.9分、2.1分、1.6助攻，是勇士重要的替補戰力。

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雖然庫克表現穩定，但勇士已經沒有剩餘的空間可以簽下，已經放棄對庫克報價(約190萬美元)，讓庫克成為完全自由球員，庫克接下來將進入自由市場尋求合適的隊伍簽約，目前庫克也是搶手貨，包括七六人、熱火、黃蜂、尼克等球隊都有意要簽下庫克，這也代表庫克在勇士2年已經成功證明自己的能力。

先前勇士得到了羅素(D’Angelo Russell)，並且已經把他視為長期資產，對此不得已要放掉許多球員來支付羅素薪水，現在勇士已經不跟進貝爾以及庫克，接下來可能連卡森斯(DeMarcus Cousins)都會被放棄，這會讓勇士戰力大幅受損，原先板凳深度就不足的勇士，新賽季可能會面臨極大的考驗。

▲勇士庫克、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士為留下羅素，清出許多薪資空間。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士庫克
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