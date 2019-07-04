發哥論球／今天我們真不該忘了球王李惠堂

文／何長發(前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續10屆世足賽專業球評)

今天7月4日適逢兩岸華人一致認同的足球王李惠堂逝世40週年紀念日，在現代足球運動發展超過150年歷史中，我國唯一世界知名的足球大人物就是已故球王李惠堂。在上世紀30年代前後，他踢球顛峰歲月為國家奪下多屆遠運會足球金牌，50年代掛鞋當教練後，又帶兵為國家連奪唯二的兩屆亞運足球金牌。

1976年，德國一家權威的《環球足球》雜誌組織世界球王評選活動，已把李惠堂與巴西的比利、英國的馬修斯、西班牙的斯蒂法諾、匈牙利的普斯卡斯被評為「世界五大球王」。球王生前致力足運更忠貞愛國的精神，在今天我們真不該忘了他！

對於這位華人驕傲的足球王，發哥刻意在其40週年紀念之際，特別緬懷球王不凡的足球人生，正在進行連載的分享，為的是讓新世紀的足球迷好好認知李惠堂的不平凡人生。

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「看戲要看梅蘭芳，看球要看李惠堂」，這是上世紀20年代在上海流傳的一句話。李惠堂是兩岸中國人公認的足球指標性天王，一個足球佬能和京劇大師梅蘭芳相提並論，可見李惠堂在當時的社會影響。誠如李惠堂生前所言，上個世紀20年代確實為中華民國開展足球運動的黃金時期。

李惠堂於1905年10月16日（農曆9月18日）出生於香港，祖籍為廣東省梅州五華縣的粵籍客家人。從17歲開始足球成名，1928年被亞洲足聯評為「亞洲球王」，1976年8月13日，德國「環球足球雜誌」組織世界球王評比活動，李惠堂與來自巴西的比利、英國的馬修斯、西班牙的斯蒂法諾、匈牙利的普斯卡斯一道被評為「世界五大球王」。他一生獲得了50多個榮譽稱號、100多枚獎章和120多座獎盃，在那個動盪的年代，用自己的雙腳譜寫了一個個傳奇。1979年7月4日，李惠堂因心臟及糖尿病逝世，享年75歲。

德國人評選的是世界球王，不是亞洲球王，德國人是很傲慢和講原則的，他們不會只為你們亞州評選球王，他們會因為同情而給四川的地震捐款，但決不會因為同情或尊敬而給你像世界球王這樣的榮譽，你要想入選就必須有過人的技術，李惠堂能入選，就說明他本人的技術是達到了世界球王的要求，而不是因為什麼同情或尊重，因此李惠堂就是世界級的球王而不只是亞洲球王而已。

在那動盪的年代，李惠堂的足跡遍及歐、亞、澳三大洲，在民國時期，足球運動的黃金時代，幾乎就是李惠堂的時代。李惠堂以頑強的拚搏、高超的球藝贏得了「亞洲球王」的稱號，英國人稱他為「東方亞力詹士」，日本人送他「東方標準球人」的綽號。

李惠堂小時體弱多病，但偏愛玩足球，藉踢球改變了體質，更踢出一生功德，從17歲踢到42歲，先後馳騁球場25年，靠的是他的天賦與苦練，幾乎每場比賽都有入球，每個賽季少說射進70球，但早年缺乏統計數字，否則李惠堂一生的進球數，應超越比利的1281球紀錄。據非官方證實的統計數字，李球王25年累積進球有高達1860個，但也有較誇張的傳聞說他一生進球超過兩千個。

李惠堂黃金時代，正值早年的遠東運動會，他從1923至1934年，曾參加四屆遠運會，均屢建奇功，為中華民國連奪金牌，他自認有冠軍命，剛出道效力香港南華隊，便在甲組聯賽九次奪冠，轉投上海樂群也如此，帶動了上海的足球發展。

濃眉虎目且銅皮鐵骨的李惠堂，擁有逾一米八的好身材，他的技術全面，場上展現智慧與技藝的揉合，洞察全場，動如脫兔，最拿手臨門臥射，擺脫防守者，為自己創造射門的空間，約百次射門中有60次要摔倒完成射門動作。

甚至傳聞李惠堂曾射球踢死人，他生前自述在1929年赴印尼比賽時，射出一記自由球，將對方的一名荷蘭籍球員踢昏26小時後才清醒過來，此事被誤傳說他在比賽中踢死人。

李惠堂退休後，當了18年國家隊教練有成，主要為兩度率隊奪得上世紀50年代的亞運足球金牌外，還擔任亞洲足聯秘書長，國際足總副會長，更可貴的是，他一生重視道德，尊重運動精神，熱愛國家，忠貞不二，對國家足球發展影響深遠，尤其他用球技和球德維護了民族尊嚴。