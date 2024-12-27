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林威助收到日本球界祝賀台灣奪冠！讚陳傑憲開轟、家正配球佳

▲▼ 林威助 。（圖／富邦悍將提供）

▲林威助 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

2023年第12屆世界棒球12強賽，台灣擊敗日本隊奪下歷史性的一冠，也終結日本國際賽27連勝。富邦悍將副領隊林威助今日受訪時表示，這次比賽最難忘的就是陳傑憲在冠軍戰擊出的全壘打，同時也肯定林家正的配球能力。

林威助透露，賽後收到許多日本球界好友的祝賀，「一些在日本球界擔任教練的好友都有傳訊息恭喜台灣拿到冠軍」。
「中華隊能有這樣的表現並不意外。」他近一步指出，現在中職選手的能力都很好，無論是洋將或本土投手的打擊實力都在提升。

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曾在經典賽擔任四棒重任的林威助也分享自己的看法，「心態輸不一定輸，不看好也是其次，主要是Fight（鬥志）動力要有。」

他強調，這次的成功並非一兩位選手的功勞，而是幕後情蒐、行政團隊等環環相扣的結果，「大家一心想要得到好成績，再加上球員的實力，這是大家的榮耀。」

談到最激動難忘的時刻，林威助說，「應該就是傑憲冠軍那一轟，真的一打出去就覺得有很大機會拿下這一場。選手們那個眼神鬥志，渴望想贏最終拿到冠軍，台灣人民都非常高興。」他也特別提到主戰捕手的表現，「家正的配球真的很不錯！」

林威助期許，隨著球員實力不斷提升，未來在其他國際賽事中也能持續創造佳績。

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