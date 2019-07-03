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FILA回溯70輝煌年代　義製「溫布頓冠軍王者裝束」限量登台

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▲FILA在今年溫網開賽前夕隆重推出『溫布頓冠軍王者裝束』，為球迷們帶來POLO網球衫、網球短褲、針織夾克…等眾多單品。（圖／品牌提供）

▲FILA在今年溫網開賽前夕隆重推出「溫布頓冠軍王者裝束」。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

歷史最悠久也最具聲望的大滿貫賽事「溫布頓網球公開賽」，將於倫敦的全英草地網球俱樂部舉行，1970年代FILA 與網壇傳奇「溫布頓大滿貫之王」比約恩‧博格在開放年代前攜手寫下令所有選手望其項背的5屆溫布頓男單冠軍記錄，當年FILA為網球好手博格量身打造的方格條紋專屬戰袍，在溫網迄今仍嚴格遵循全白服裝上場的傳統中，成為空前絕後的經典例外。

在FILA沉浸百年的品牌歷程，見證無數世界頂尖球星的光輝時刻，源自義大利的FILA不僅為專業球員打造比賽裝束，更致力於大膽打破陳規，將義式時尚融入運動專業服飾，而70年代在溫網草地上所留下的王者身影，可以說是在一片淨白色的網球服中脫穎而出的唯一特例。

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▲FILA在今年溫網開賽前夕隆重推出『溫布頓冠軍王者裝束』，為球迷們帶來POLO網球衫、網球短褲、針織夾克…等眾多單品。（圖／品牌提供）

▲FILA沉浸百年的品牌歷程，見證無數世界頂尖球星的光輝時刻。（圖／品牌提供）

方格條紋設計的網球衫，至今仍受到球迷們熱烈討論，更是FILA百年歷史中最經典的品牌ICON，FILA於2019春夏以Made in Italy忠實復刻此一榮耀的網球經典系列，100%純棉的白色面料為基底，運用FILA紅、白、藍品牌三原色，結合雋永簡約的直條紋與方格圖案，更代表FILA首度登上米蘭時尚週伸展台，成為時尚編輯與鎂光燈的焦點所在。

▲FILA在今年溫網開賽前夕隆重推出『溫布頓冠軍王者裝束』，為球迷們帶來POLO網球衫、網球短褲、針織夾克…等眾多單品。（圖／品牌提供）

▲FILA為網球好手博格量身打造的方格條紋專屬戰袍，在溫網迄今仍嚴格遵循全白服裝上場的傳統中，成為空前絕後的經典例外。（圖／品牌提供）

FILA在今年溫網開賽前夕隆重推出『溫布頓冠軍王者裝束』，為球迷們帶來POLO網球衫、網球短褲、針織夾克…等眾多單品，以精緻細膩的立體層疊針繡LOGO貫穿全系列，此一經典ICON擁有超高的識別度，絕對是資深網球迷們的心頭好！再仔細領略眾多設計細節，包括壓釦門襟、袖口、下擺線條羅紋以及織帶腰圈，皆可見迷人的忠實復刻元素，甚至短褲上的銀鈕也原汁原味的重現當年設計，系列商品全部重返義大利沿用70年代的打版重製生產，展現FILA蘊含深厚的義式工藝美學，仿佛帶領球迷們穿越時空，再次回到溫布頓網球草地賽場中，FILA首度躍上世界舞台大放異彩的一頁。

▲FILA在今年溫網開賽前夕隆重推出『溫布頓冠軍王者裝束』，為球迷們帶來POLO網球衫、網球短褲、針織夾克…等眾多單品。（圖／品牌提供）

▲源自義大利的FILA不僅為專業球員打造比賽裝束，更致力於大膽打破陳規。（圖／品牌提供）

除此之外以網球起家FILA贊助優秀球員不遺餘力， FILA贊助球員Ashleigh Barty奪下法網冠軍賽後正式成為新科世界球后，同時首度以第一種子身分參加大滿貫系列賽事。FILA邀請球迷們一同手握草莓奶油杯，換上來自義大利的『溫布頓冠軍王者裝束』，沉浸在濃厚的復古氛圍，領略最具歷史聲望的大滿貫賽事，期待今年「挑戰者盃」與「玫瑰露水盤」冠軍榮耀獎落誰家。

▲FILA在今年溫網開賽前夕隆重推出『溫布頓冠軍王者裝束』，為球迷們帶來POLO網球衫、網球短褲、針織夾克…等眾多單品。（圖／品牌提供）

▲運用FILA紅、白、藍品牌三原色，結合雋永簡約的直條紋與方格圖案，更代表FILA首度登上米蘭時尚週伸展台。（圖／品牌提供）

關鍵字： FILA溫布頓網球公開賽
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