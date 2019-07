耶利奇明星賽前30轟　追平費爾德隊史紀錄拚單季60轟

▲大聯盟全壘打王耶利奇。(圖/路透)



記者路皓惟/綜合報導

釀酒人展開客場七連戰,2日與紅人進行四連戰首戰,大聯盟全壘打王耶利奇(Christian Yelich)在9局上揮出本季第30號全壘打,幫助釀酒人以8比6擊敗紅人,拿下三連勝,目前以1場勝差領先小熊,暫居國聯中區龍頭。

釀酒人先發豪瑟(Adrian Houser)主投5局無失分,投出生涯新高,但6局下遭到紅人兩發全壘打砲轟,球隊陷入1比3落後,7局上釀酒人反攻,耶利奇關鍵安打擴大領先,該局釀酒人靠5支安打將比數反超成6比3。

紅人蘇亞雷茲(Eugenio Suarez)8局下擊出兩分砲,演出單場雙響砲,將比數縮小至1分差,9局上耶利奇也回敬一發兩分砲奠定勝基,雖然傑佛瑞斯(Jeremy Jeffress)9局下登板關門失掉1分,但不影響比賽結果。

Christian Yelich has THIRTY home runs



It's July 1st



(via @fswisconsin)pic.twitter.com/RiE05H6sfs