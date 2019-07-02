耶利奇明星賽前30轟　追平費爾德隊史紀錄拚單季60轟

▲大聯盟全壘打王耶利奇。（圖／路透）



記者路皓惟／綜合報導

釀酒人展開客場七連戰，2日與紅人進行四連戰首戰，大聯盟全壘打王耶利奇（Christian Yelich）在9局上揮出本季第30號全壘打，幫助釀酒人以8比6擊敗紅人，拿下三連勝，目前以1場勝差領先小熊，暫居國聯中區龍頭。

釀酒人先發豪瑟（Adrian Houser）主投5局無失分，投出生涯新高，但6局下遭到紅人兩發全壘打砲轟，球隊陷入1比3落後，7局上釀酒人反攻，耶利奇關鍵安打擴大領先，該局釀酒人靠5支安打將比數反超成6比3。

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紅人蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）8局下擊出兩分砲，演出單場雙響砲，將比數縮小至1分差，9局上耶利奇也回敬一發兩分砲奠定勝基，雖然傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）9局下登板關門失掉1分，但不影響比賽結果。

Christian Yelich has THIRTY home runs



It's July 1st



(via @fswisconsin)pic.twitter.com/RiE05H6sfs — Sports Illustrated (@SInow) July 2, 2019

耶利奇擊出本季30轟，追平前釀酒人退役巨砲「小王子」費爾德（Prince Fielder）的隊史明星賽前最多全壘打紀錄，距離大聯盟明星賽還有6場比賽，耶利奇有機會打破隊史半季最多轟紀錄。

新科國聯MVP耶利奇本季打擊成績驚人，目前出賽79場，打擊三圍.330/.428/.711，以30支全壘打獨居大聯盟全壘打王。過去生涯單季最多36轟，今年例行賽還打不到一半，就已經敲了30轟，刷新個人紀錄只是時間問題，甚至有機會挑戰單季60轟壯舉。

▲退役巨砲「小王子」費爾德。（圖／路透）