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中職／選秀狀元劉基鴻　葉君璋：下一個張泰山

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▲中華職棒選秀。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒選秀。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中華職棒新人選拔會今天（1日）登場，中職今年在味全龍加盟後選秀人數創歷史新高來到145人，握有狀元籤的味全龍首輪指名平鎮高中內野手劉基鴻，寫下連續兩年狀元來自平鎮高中、連續三年狀元為高中生的紀錄。總教練葉君璋表示，今年選秀選手，野手優於投手，內部討論在以「隊型優先」的選秀策略下，最後決定挑選相當有潛力的重砲手劉基鴻，期待他成為味全龍隊的下一個張泰山。

總教練葉君璋表示，由於味全龍是一支從0到1的球隊，所以教練團討論決定以打造球隊未來隊型為優先，而今年選秀人選中，整體內野手的質量優於投手，因此教練團決定以野手作為優先考量。「劉基鴻不僅有著強大的打擊爆發力，個性內斂沉穩、具有領導特質，不管是球探報告及教練都讚譽有加，因此我們相信他有機會成為味全龍的下一個『張泰山』。」葉總說。

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為了本次選秀，味全龍球團今日晚間首開台灣職業球團先例，率先開闢第二現場，一同攜手17 Media進行制服組團隊的辦公室直播，讓所有球迷朋友可以體驗球團制服組辦公室選秀的討論畫面。

跟所有球迷一樣心繫味全龍隊未來成員的頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生，也特別在選秀中，帶著德克士炸雞、布列德麵包以及味全飲品現身第二現場，來給球團教練及伙伴們打氣，他說相信葉總與教練團的專業判斷，也期待今日過後味全龍隊成型，希望所有球迷都能來支持，並陪著全新的味全龍一起成長。

對於劉基鴻是否能成為下一個張泰山，張泰山說，「相當有機會！他比我19歲的時候還有力！」他表示，劉基鴻國手資歷豐富，年輕又相當有力量，自高二起即擔任平鎮高中的第四棒，教練團觀察他是這一次選秀中最好的打擊選手，未來有機會從游擊移防三壘，專注打擊，相當看好他扛下味全龍當家的第四棒！

關鍵字： 中華職棒選秀劉基鴻
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