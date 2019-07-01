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獨行俠5年1.58億美元留波辛基斯　得熱火歐利尼克、瓊斯

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▲獨行俠波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠5年1.58億美元續約波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

先前與尼克鬧不合後來被交易至獨行俠的波辛基斯(Kristaps Porzingis)，儘管先前在場外鬧出多風波，有性侵也有在夜店跟他人鬥毆，但這些都無法撼動獨行俠要給他頂薪的決心。波辛基斯在達拉斯一場球都沒有打，但根據《紐約時報》名記者史坦報導，雙方已經達成5年1.58億美元的續約協議，另外獨行俠也從熱火交易來歐利尼克(Kelly Olynyk)以及瓊斯(Derrick Jones Jr.)。

波辛基斯自2015年被尼克選進後，就逐漸成長為鎮中核心人物，更打臉許多紐約球迷質疑，不過正要起飛時，他卻在上季遭逢左膝十字韌帶撕裂的嚴重傷病，不過尼克也已經沒耐心等他，同時波辛基斯先前也不斷鬧離隊，跟高層關係非常差，最終在季中交易被送去獨行俠與唐西奇(Luka Doncic)搭檔。

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▲熱火，歐利尼克（kelly olynyk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐利尼克。（圖／達志影像／美聯社）

轉到獨行俠後，波辛基斯依然在養傷無法出戰，但他的場外風波可說比球場還精彩，只是那些負面新聞仍不影響他身價，目前他已經跟獨行俠完成5年1.58億美元的續約，將與唐西奇成為達拉斯未來的核心；在上季波辛基斯場均可以攻下22.7分、6.6籃板、1.2助攻、2.4阻攻。

除了波辛基斯之外，熱火為了簽下巴特勒，與七六人和獨行俠進行三方交易，最終獨行俠得到了「拆手哥」歐利尼克，他本季場均可以得到10分、4.7籃板、1.8助攻，對於獨行俠來說算是不錯的補強，另外達拉斯還得到了年僅22歲的瓊斯，先前在熱火場均可以得到7分、4籃板，作為替補他可以舒緩唐西奇的一些壓力。

▲▼瓊斯的體能與靈活性幫助教練調度更有彈性。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠波辛基斯歐利尼克瓊斯
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