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尼克迷失望！同城籃網搶走KD　被庫茲馬笑「連頭條新聞都得不到」

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▲尼克錯過杜蘭特(左)，被庫茲馬(右)嘲笑。（圖／CFP）

▲尼克錯過杜蘭特(左)，被庫茲馬(右)嘲笑。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

《The Athletic》曾在今年季末針對109位NBA球員做調查，發現有超過6成的人都認為杜蘭特(Kevin Durant)會加盟尼克。但KD在總冠軍賽G5倒下傷了阿基里斯腱，讓尼克老闆多蘭(Jim Dolan)卻步。最後這位兩屆FMVP與厄文(Kyrie Irving)攜手轉投布魯克林，湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)因此嘲笑尼克連一則頭條新聞都得不到。

尼克一度被視為是杜蘭特爭奪戰的領跑者，《The Athletic》4月找來NBA球員做調查，109位球員當中，有63.3%的人認為KD下季將改披尼克戰袍，僅2成的人覺得他會留在勇士。不過KD在總冠軍賽G5遭逢毀滅性的阿基里斯腱斷裂傷勢，當時紐約媒體《Daily News》就以「尼克輸了第5戰」為頭版標題大作文章。

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杜蘭特很快在自由市場大門開啟第一天，就依照自己的心意做出決定，他透過旗下媒體《The Boardroom》宣布自己將轉戰籃網，與前綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)攜手跳槽。這個消息讓尼克球迷大失所望，美國《ESPN》披露，尼克老闆多蘭(Jim Dolan)對KD的傷勢有疑慮，不願開出全額頂薪，這讓他們錯過了想在下一份合約儘可能賺更多錢的KD。

尼克總裁米爾斯(Steve Mills)隨後發表了聲明安撫球迷，「我們理解有些尼克迷會對今晚的新聞感到失望，但我們對於透過選秀和瞄準其他自由球員來重建球隊，並衝擊總冠軍仍感到信心十足。」

剛迎接前任鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)降臨湖人的洛城小將庫茲馬，看到尼克與杜蘭特和厄文擦身而過，在個人推特嘲諷道，「尼克連一則頭條新聞都得不到，哈哈。」值得一提的是，庫茲馬在今年季後賽期間，也曾在雷霆和勇士被淘汰後，笑這些球隊得到「報應」。

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

關鍵字： NBA尼克杜蘭特厄文庫茲馬湖人
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