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哈里斯5年1.8億美元續約七六人　親筆表態熱愛費城

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▲▼七六人哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人5年1.8億美元續約哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今年2月季中交易轉戰七六人的哈里斯，今夏成為自由球員，身為自由市場的「大魚」之一，哈里斯(Tobias Harris)自然有著許多球隊在搶人，不過根據《ESPN》報導，哈里斯將以5年1.8億美元續約七六人。

今年26歲的哈里斯，本季原先在快艇效力，不過快艇因為要著手重建，將球隊主力全部交易，哈里斯就被送去七六人，到了費城，哈里斯馬上成為球隊主力，在七六人的27場比賽，哈里斯場均可以得到18.2分、7.9籃板、2.9助攻，到了季後賽則有15.5分、9.2籃板、4助攻。

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去年夏天，哈里斯曾拒絕了快艇一份8000萬美元的合約，為了就是希望能夠拿下一張破億美元的合約，現在他的夢想也成真，哈里斯的經紀人同時也是他的父親的老哈里斯透露，哈里斯將以5年1.8億美元續約七六人，而這份合約並沒有球員選項。

哈里斯更透過《ESPN》發了一封信給七六人，表達自己對於費城的熱愛，「我的NBA之旅沒有什麼是我願意改變的，球隊、城市、球迷都幫助我成長成為現在的我每次搬家我都看到光明的一面，我總是能看到機會。不過我仍想找一個可以讓我稱為家的地方，我現在終於可以這樣做了：我是七六人的一員。」

哈里斯親筆信全文點此。

▲▼七六人哈里斯（Tobias Harris）（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里斯親筆訴說對於費城熱愛。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA哈里斯七六人
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