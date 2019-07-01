中職／最狂創作大盛　Maurizio Zavatta 再展鋼索秀

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊「創作大盛」7月7日（日）夠狂！金氏世界紀錄極限創作神人Maurizio Zavatta 在7日賽前16：30後於球場演出超狂高空鋼索創意秀。 史上最狂的創作鋼索秀又要在全猿主場超過50米的上空發生。

Maurizio Zavatta 走鋼索的人，來自義大利。是國際極限運動家，同時也是位多項金氏世界紀錄保持人！2018 年成為史上第一位在兩個熱氣球之間倒走以及矇眼走在兩個熱氣球之間，他也是第一位在義大利米蘭創造了走在最陡的鋼索上的金氏世界紀錄。最著名的金氏世界紀錄為「鋼索上百米倒跑以1分4.57秒奪冠」。

Maurizio Zavatta近年來連續打破了兩項的金氏世界紀錄，項目為「最高的蒙眼走鋼索」以及「最快的蒙眼走鋼索」。 至今Maurizio Zavatta為六項的金氏世界紀錄的保持人，並且到世界各地做了不同的挑戰，在去年四月就在全猿主場的高空中鋼索上奔跑著，甚至倒跑著，並且在鋼索上喝飲料，所有的表演及挑戰也帶給了現場觀眾視覺的挑戰。

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Maurizio Zavatta常說：「挑戰鋼索上的一切讓生活有趣，然而克服它們讓生活有意義！」就在7月7日的全猿主場，一個活在地表外的創作者邀請大家一起來感受走鋼索的一線之間，因為危險所成就的絕美藝術！ 備註：為確保球場及演出者安全，主辦單位保有活動解釋及變更之權利。